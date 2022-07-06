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Intersoft Lab расширяет возможности GAP-анализа ликвидности и процентного риска на базе ПО «Контур»

Intersoft Lab расширила прикладные возможности ПО «Контур» для прогнозирования риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля на основе GAP-анализа. С помощью обновленного шаблона для GAP-анализа можно существенно сократить время расчета разрывов и коэффициентов процентного риска и риска ликвидности для статичного и динамического состояния банковских портфелей, построенного на основании прогнозов их изменения по различным сценариям. Об этом CNews сообщили представители Intersoft Lab.

Отечественный разработчик систем риск-ориентированного управления банком - компания Intersoft Lab – расширила возможности прогнозирования и оценки рисков на платформе «Контур». Обновленная прикладная функциональность для прогнозного GAP-анализа риска ликвидности и процентного риска по своим возможностям превосходит известные западные аналоги.

GAP-анализ риска ликвидности и процентного риска банковского портфеля – основа для решения многих задач Департамента риск-менеджмента и Казначейства банка, а также для подготовки некоторых форм обязательной отчетности. Для автоматизации этих задач в составе платформы «Контур» поставляется машина прогнозирования состояния банковских портфелей и шаблон для расчета разрывов ликвидности, разрывов процентных доходов и расходов, а также для расчета коэффициентов разрывов.

Обновленный шаблон позволяет использовать различные методы прогнозирования состояния портфелей и алгоритмы для расчета разрывов и коэффициентов. Так, для GAP-анализа риска ликвидности по прогнозному состоянию банковских портфелей предусмотрены алгоритмы расчета прогноза объемов активов и пассивов для каждого портфеля, например, для торгового портфеля – экспресс-прогноз, а для кредитного и депозитного портфелей – детальный прогноз на основе матрицы миграции ресурсов, и т. д. Пользователи могут выбрать нужные портфели, задать для них методы прогнозирования и запустить расчет прогнозного состояния портфелей. На основе полученных данных будут построены соответствующие GAP-отчеты как для риска ликвидности, так и для процентного риска банковского портфеля.

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Использование обновленного шаблона для GAP-анализа позволяет: сократить трудоемкость настройки прогнозного GAP-анализа; ускорить подготовку GAP-отчетов для различных сценариев изменения банковских портфелей; обеспечить транспарентность GAP-анализа риска ликвидности и процентного риска за счет использования для них единых прогнозов состояния портфелей.

В результате сокращается время выполнения GAP-анализа, появляется возможность выполнять его как для статичного, так и для динамического состояния банковских портфелей, построенного на основании прогнозов их изменения.

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