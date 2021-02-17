Компания «Кворум» объявила о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» в реестр российского ПО

Компания «Кворум» сообщает о включении компонента «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 5 февраля 2021 г.) под номером 203656.

Компонент предназначен для автоматизации процессов информационного обмена электронными сообщениями в формате Альбомов ISO 20022 Банка России.

Внедрение международного стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» объявлено Банком России одной из приоритетных задач развития национальной платежной системы. Предполагается, что переход на использование решений, использующих стандарты ISO 20022, позволит за счет применения унифицированных моделей обеспечить «бесшовные» бизнес-процессы обмена платежными документами. На данный момент Стандарты Банка России, сформированные в соответствии с методологией международного стандарта ISO 20022, представлены тремя альбомами: для обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по инициативе получателя средств, для обмена финансовыми сообщениями при переводе денежных средств по инициативе плательщика и для обмена финансовыми сообщениями в рамках валютного контроля.

При изменении форматов обмена, а также при расширении перечня Альбомов ISO 20022 Банка России для получения возможности обработки новых видов сообщений, для создания и редактирования в ручном режиме исходящих сообщений в формате ISO 20022 в компоненте «Обработка финансовых сообщений стандарта ISO 20022» достаточно будет добавить новые настройки без доработки кода или обновления версии программного обеспечения. Это возможно за счет специально разработанной технологии обработки xsd-файлов Альбомов ISO 20022, которая позволяет автоматически генерировать экранные формы для ручного ввода и редактирования сообщений, а также различные печатные формы, автоматически осуществлять форматно-логический контроль при вводе, редактировании или загрузке электронных сообщений в формате Альбомов ISO 20022. Исходящие сообщения в формате Альбомов ISO 20022 помещаются в конверт для передачи финансовых сообщений ED506, подписываются в соответствии с выбранным вариантом защиты, предусмотренных Альбомом УФЭБС. При получении входящих сообщений ED506 происходит снятие подписей и извлечение входящих сообщений в формате Альбомов ISO 20022 из конверта ED506. Для отслеживания процесса обработки электронных сообщений реализован полный мониторинг входящих и исходящих сообщений, включая просмотр перечня входящих и исходящих сообщений в табличной форме, изменение статуса первичного исходящего сообщения при получении ответного сообщения.