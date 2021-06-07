Компания «Кворум». Получено заключение ЦЗИСС ФСБ России по проверке корректности встраивания АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 в EDSmart (для взаимодействия с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС)

Компания «Кворум» завершила процедуру проведения исследований по оценке влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» на «Аппаратно-программный комплекс «Сигнатура-клиент» версии 6». По результатам проведенных исследований получено «Заключение по результатам оценки влияния программного продукта «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» версия 1.4 на выполнение предъявленных к «АПК «Сигнатура-клиент» версии 6» требований».

Ранее компания «Кворум» уже проходила аналогичную процедуру по оценке влияния программного продукта EDSmart на АПК «Сигнатура-клиент» версии 5, но в связи с окончанием срока действия сертификата соответствия у АПК «Сигнатура-клиент» версии 5 и переходом на использование банками АПК «Сигнатура-клиент» версии 6 потребовалось новое исследование корректности встраивания специалистами испытательной лаборатории, аккредитованной в системе сертификации средств криптографической защиты информации, и получение заключения в Центре защиты информации и специальной связи ФСБ России.

EDSmart предназначен для обеспечения защищенного информационного обмена электронными сообщениями между коммерческим банком и Платежной системой Банка России во взаимодействии с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС.

Программный продукт EDSmart успешно функционирует в более чем в трех десятках банков благодаря ряду ключевых преимуществ решения, среди которых:





мгновенный переход на новые альбомы УФЭБС без доработки программного кода и смены версии программного обеспечения;

возможность выбора платформы из трех наиболее популярных СУБД: Oracle, MS SQL или Postgres Pro (включенной в Реестр Российского ПО);

развитый программный интерфейс для интеграции с автоматизированными системами банка, с АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС, позволяющий обмениваться сообщениями по различным каналам, включая web-сервисы, очереди сообщений с применением промежуточного ПО класса Message Oriented Middleware, файловый обмен, транзитные таблицы базы данных;

продуманная и опробованная на практике система мониторинга и уведомления пользователей о существенных событиях в системе (нештатные ситуации, получение входящих сообщений определённых типов, прочие события).

автоматическое выполнение регулярных процедур, связанных со сверкой исходящих платёжных сообщений, обновлением справочников (БИК, участники СПФС), получением выписок, управлением ликвидностью в СБП и прочее.





Программный продукт «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9026 (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 05.02.2021).