Решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей

Компания «Кворум» разработала и внедрила в крупнейшем банке РФ Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества». Адаптер автоматизирует электронное взаимодействие между кредитными организациями и Федеральной нотариальной палатой (ФНП) по обращениям «Запрос нотариуса на розыск имущества наследодателей и ответов, содержащих сведения об имуществе и обязательствах наследодателей» (REQ_BALANCE_ACC).

На стороне Федеральной нотариальной палаты реализована информационная система «еНОТ», позволяющая нотариусам направлять в банки электронные обращения для уточнения состава наследства. В запросах обязательно указывается дата смерти. Для уточнения состава наследства банку необходимо провести поиск и идентификацию наследодателя, проверку остатков на вкладах (счетах), выявление обязательств.

Если наследователь действительно являлся клиентом банка, и информация о факте смерти ранее не поступала, кредитной организации помимо подготовки ответа на запрос нотариуса необходимо выполнить ряд регламентных процедур. В число таких процедур входит:

фиксация даты смерти в базах данных;

установка ограничения по счетам;

отзыв доступа к ДБО;

блокировка банковских карт;

аннулирование доверенностей (в соответствии со статьей 188 ГК РФ);

прекращение распоряжений на перечисление денежных средств.

Использование Адаптера ФНП «Запрос на розыск имущества» для организации электронного документооборота с нотариусами создает для банков ряд существенных преимуществ (по сравнению с обменом бумажными обращениями):

упрощается проверка формата обращений, исключается получение некорректно оформленных нотариальных запросов (например, отсутствие подписи и/или печати нотариуса в запросе);

повышается оперативность получения информации о дате смерти клиента и выполнения соответствующих регламентных процедур, снижается вероятность выполнения мошеннических действий с наследством;

исключается возможность ошибки оператора при формировании ответов на запросы нотариуса, повышается общая скорость обмена сведениями, исключается возможность «потери» сведений при пересылке.

Функционал Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества» не ограничивается транспортом данных между кредитной организацией и ФНП. В состав решения входят логические модули, обеспечивающие первичную автоматизированную проверку и обработку передаваемых данных, разбор нестандартных ситуаций, а также мониторинг и логирование взаимодействия. В целом Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества» выполняет следующие задачи:

Транспортные функции: прием и отправка сообщений по защищенному каналу VipNet;

передача отправителю квитанций, подтверждающих прием запросов, передача статусных сообщений;

форматно-логический контроль передаваемых данных;

подписание запросов УКЭП, проверка электронной подписи;

хранение оригиналов входящих и исходящих сообщений. Предварительная обработка сообщений: синхронизация данных с БД банка;

проверка пакетов документов на технологические дубли (проверка, что пакет не был повторно загружен в результате сбоя при квитировании принятых документов);

первоначальный поиск клиентов и их счетов, определение кода клиента в системах банка;

сравнение сведений, переданных в запросе, с информацией в системах банка;

перевод запросов нотариуса на ручную обработку в случае неполного совпадения данных в запросе и системах банка. Интеграция с информационными системами банка: реализация программных интерфейсов к информационным системам банка;

передача запроса нотариуса на дальнейшую обработку в системы банка;

получение ответов на запрос нотариуса из систем банка. Пользовательский интерфейс для ручной обработки запросов: отображение запросов и ответов в пользовательском интерфейсе;

интерфейс оператора для ручной обработки сложных запросов, данные которых не совпадают с хранящимися в банке сведениями. Логирование и отчетность: контроль результатов выполнения автоматических процедур, участвующих в процессе обработки запроса, логирование ошибок;

формирование отчетов и выгрузок.

Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества» обладает высокой стабильностью, демонстрирует корректную работу в различных программных средах и легко интегрируется в системы банов. Поддерживаются платформы open source СУБД Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) или PostgreSQL, а также СУБД Oracle, MS SQL. Интеграция с решением может быть проведена с использованием интерфейсов: soap-запросы, очереди MQ, обращение к базе данных, файловый обмен и других. Наконец, обеспечена поддержка российских браузеров Яндекс.Браузер или Атом.

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В первом квартале 2022 года решение Кворум для взаимодействия с Федеральной нотариальной палатой по вопросам розыска имущества наследодателей было внедрено в продуктивную среду одного из крупнейших банков России.

«Компания «Кворум» планомерно расширяет интеграцию с информационным системам органов власти, – подчеркивает коммерческий директор Игорь Виноградов. – Наряду с созданием продуктов для работы с новыми сервисами СМЭВ и Банка России, мы активно развиваем линейку решений для подключения к программным интерфейсам отдельных ведомств. Адаптер ФНП «Запрос на розыск имущества» стал очередным из них».