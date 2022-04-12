Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента»

1 июля 2022 года вступают в силу новые требования 115-ФЗ об обязательной интеграции кредитных организаций с платформой ЗСК Банка России. Компания Кворум разработала продукт «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК» для автоматизации взаимодействия банков с ЦБ РФ.

Федеральный закон от 21 декабря 2021 №423-ФЗ добавил в 115-ФЗ требование по обмену банков с ЦБ РФ сведениями об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска совершения подозрительных операций. В частности, в 115-ФЗ добавляется статья 7.6, в соответствии с которой:

кредитные организации представляют в Центральный банк Российской Федерации сведения обо всех клиентах - юридических лицах и индивидуальных предпринимателях;

Центральный банк Российской Федерации доводит до кредитных организаций информацию об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска совершения подозрительных операций.

Более подробная информация по данной инициативе приводится в письмах Банка России. В частности, в них отмечается:

взаимодействие осуществляется между ЦБ РФ и головным офисом кредитной организации;

передача сведений о клиентах ИП и ЮЛ осуществляется на ежедневной основе и является обязанностью кредитной организации;

использование информация ЦБ РФ об отнесении ЮЛ и ИП к группам риска совершения подозрительных операций является правом банка;

обмен сведениями с Банком России должен быть запушен не позднее 1 июля 2022;

для обмена сведениями применяется Платформа «Знай своего клиента» ЦБ РФ;

ЦБ РФ организует пилотное тестирование Платформы ЗСК для всех банков согласно поэтапному плану-графику.

В целях автоматизации ежедневного обмена данными между кредитными организациями и Платформой «Знай своего клиента» компания Кворум разработала и запустила в тестовую эксплуатацию решение «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК». Адаптер позволяет в автоматическом режиме собирать данные о клиентах банка из разных систем, верифицировать данные и исключать дубли, формировать реестр клиентов, подписывать, шифровать и передавать файл в ЦБ.

Также решение обеспечивает сбор из Банка России информации об уровне риска ЮЛ и ИП.

Для обеспечения легкой и устойчивой интеграции банков с Платформой ЗСК в решении реализовано несколько функциональных особенностей:

Взаимодействие банковских ИС с Адаптером может производиться по различным интерфейсам, включая файловый обмен, web-сервисы, очереди сообщений, загрузку из хранилища данных или из транзитных таблиц базы данных. Процесс обмена сведениями может быть инициирован оператором или выполняться в автоматическом режиме по установленному расписанию. В случае временной недоступности сервиса Платформы ЗСК подготовленный в Адаптере пакет может быть выгружен оператором и передан вручную через личный кабинет участника информационного обмена (ЛК УИО). Адаптер ведет архив переданных сообщений и квитанций об их приёме (включая электронные подписи переданных и полученных сообщений). Адаптер осуществляет мониторинг процессов информационного обмена с информационными системами банка, с одной стороны, и с Платформой ЗСК – с другой. При возникновении нештатных ситуаций Адаптер направляет пользователю соответствующее уведомление.

Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК корректно функционирует в различных программных средах, легко интегрируется с системами кредитных организаций, поддерживает работу со всеми популярными браузерами, в том числе с российскими браузерами Яндекс.Браузер или Атом. Поддерживаются СУБД open source Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных), PostgreSQL, Oracle, MS SQL.

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Решение «Адаптер обмена данными с Платформой ЗСК» входит в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

«Регулятор установил для участников короткие сроки подключения и уже запустил пилотное тестирование Платформы ЗСК, – отмечает коммерческий директор компании «Кворум» Игорь Виноградов. – Мы приглашаем все кредитные организации присоединяться к пилоту ЦБ. Использование для этих целей нашего нового Адаптера позволит банкам избежать множества технических сложностей и провести процедуру интеграции максимально оперативно».