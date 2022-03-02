Разделы

ИТ в банках
|

«Платформа EDSmart» – решение компании «Кворум» для работы с сообщениями в формате SWIFT в CПФС

Компания «Кворум» объявила о выпуске модернизированной версии программной платформы «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России», которая обеспечивает полный цикл обработки всех типов входящих и исходящих электронных сообщений в форматах альбома УФЭБС во взаимодействии с программными комплексами АРМ КБР-Н и АРМ КБР-СПФС. Система EDSmart давно и успешно эксплуатируется в более чем 40 банках, в том числе относящихся к ТОП-50.

В новой версии выполнен ряд доработок, относящихся к процессам информационного обмена кредитных организаций с Системой передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), в том числе реализованы:

  • новые алгоритмы сортировки сообщений SWIFT, которые используются при автоматическом формировании и последующей обработке ED503;
  • специализированные интерфейсы мониторинга, предназначенные для пользователей, отвечающих за передачу и контроль финансовых сообщений в форматах SWIFT, при этом новые интерфейсы позволят отслеживать результат обработки не только сообщений ED503, но и отдельных сообщений SWIFT;
  • алгоритмы подписания и проверки подписи на файлах в формате ISO20022 в разрезе контрагентов банка, предназначенные для защиты передаваемых сообщений в собственных форматах банка при работе с ED501.

Решение может применяться как для прямого подключения кредитных организаций к СПФС, так и для организации «сервис-бюро» для клиентов и контрагентов банка.

Кроме того, в составе «Платформы EDSmart» имеется отдельный компонент, который позволяет осуществлять создание и мониторинг финансовых сообщений в формате ISO 20022, входящих в контейнер ED506.

В качестве средства криптографической защиты информации используется СКЗИ «Аппаратно-программный комплекс «Сигнатура-клиент» версии 6. Корректность встраивания СКЗИ «АПК «Сигнатура-клиент» подтверждена соответствующим заключением Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.

Илья Черкасов, «МаксимаТелеком»: Платформы объективного контроля помогают управлять городом и производством
Бизнес

EDSmart может функционировать на платформах open source СУБД Postgres Pro (включенной в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных) или PostgreSQL, а также СУБД Oracle, MS SQL.

Разворачивание «коробочного решения» и его интеграция с информационными системами банка на основе файлового обмена занимает 2 дня, включая обучение пользователей и администраторов.

Программный продукт «EDSmart. Система защищенного документооборота клиента Банка России» включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационным номером 9026 (Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ №58 от 5 февраля 2021 г.).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

США запретили продажу в Россию телеком-оборудования и электроники. Введены санкции против банков и их ИТ-«дочек»

Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца

Сбербанк за 3 млрд ищет ЦОД в Москве или Подмосковье

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Электричество из пустоты: физики воссоздали в лаборатории эффект Швингера

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022