Компания «Кворум» объявила о включении платформы «СМЭВ-Интегратор» в Реестр российского ПО

Платформа «СМЭВ-Интегратор», разработанная компанией «Кворум» для обеспечения юридически значимого обмена данными между участниками межведомственного взаимодействия посредством СМЭВ (свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ №2014616430 от 23.06.2014 г.), включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных под регистрационными номером 9033.

Платформа «СМЭВ-Интегратор» – комплексное решение для организации информационного взаимодействия с видами сведений (сервисами) органов государственной власти и федеральными ресурсами, входящими в инфраструктуру Электронного правительства, включая Единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Архитектурно решение представляет собой программную платформу, на базе которой реализованы:

адаптеры для взаимодействия с отдельными видами сведений СМЭВ;

компоненты бизнес-логики для обработки сообщений;

пользовательский интерфейс;

широкий набор программных интерфейсов (API) для взаимодействия с информационными системами пользователя;

компоненты журналирования, хранения сообщений, оповещения пользователя, мониторинга производительности и др.



Основным пользователем решения выступают кредитные организации, для которых на базе платформы «СМЭВ-Интегратор» реализованы адаптеры для взаимодействия со всеми доступными сервисами органов власти - Федерального Казначейства (ГИС ГМП), Федеральной службы судебных приставов, Минцифры (ЕСИА, Интеграционный модуль и др.), Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда России, Федеральной службы государственной статистики, Министерства сельского хозяйства, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федерального фонд обязательного медицинского страхования и др.

Платформа была создана в 2013 г. и с тех пор динамично развивается вместе с изменением версий Системы межведомственного электронного взаимодействия и требований «Методических рекомендаций по работе с ЕСМЭВ». Включение решения в Реестр российского программного обеспечения свидетельствует о том, что платформа полностью соответствует современной политике в области импортозамещения и совместима с решениями, рекомендованными для использования в органах государственной власти и госкорпорациях Российской Федерации.