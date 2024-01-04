Youtube, Google, Telegram выплатили властям России штрафы на десятки миллиардов

Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов. В 2021-2023 гг. на американскую корпорацию было наложено три оборотных штрафа на сумму около 29 млрд руб. за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в России.



Миллиардные штрафы

Судебные приставы полностью взыскали миллиардные штрафы с Google, следует из данных банка Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщил «Интерфакс». Признанная экстремистской Meta* тоже больше не числится должником в базе данных ФССП. По состоянию на 1 января 2024 г., данные об исполнительных производствах в отношении Google и Meta* в банке отсутствуют.

В 2021 и 2022 г. на Google были наложены два оборотных штрафа почти на 29 млрд руб. 20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы назначил Google третий оборотный штраф в сумме 4,6 млрд руб. за повторное неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению. У Meta* — один оборотный штраф почти на 2 млрд руб.

Также без долгов новый год начали такие компании, как Telegram, TikTok и Youtube, которым в последние годы российские суды назначали крупные штрафы за неудаление запрещенного контента.

Фото: Павел Червинский на Unsplash Судебные приставы взыскали миллиардные штрафы с Google, наложенные за неудаление информации, доступ к которой подлежит ограничению в России.

Приставы продолжают принудительное взыскание штрафов, назначенных судом за аналогичные правонарушения: с Twitter (переименован в Х) на общую сумму более 51 млн руб. и с Twitch Interactive — на сумму 23 млн руб.

В чем провинился Google?

Решение Мирового суда в Москве, оштрафовавшего Google в декабре 2021 г. на 7,2 млрд руб., ТАСС назвал «первым в истории российского судопроизводства» наложением на ИT-компанию оборотного штраф за систематическое неудаление информации.

Как следует из материалов дела, Роскомнадзором в американскую компанию перед составлением административного протокола было направлено 17 уведомлений о необходимости устранить выявленные нарушения. Google нарушила статью 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона) и статью 15.1 того же ФЗ (Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в России запрещено).

Сумму штрафа суд установил самостоятельно, исходя из годового оборота компании. Она может составлять от 1/20 до 1/10 годовой выручки. Согласно данным Google, оборот ее российского представительства в 2020 г. превысил 85 млрд руб.

Поводом для привлечения компании к административной ответственности послужили материалы, размещенные на принадлежащем Google LLC видеохостинге YouTube, который «целенаправленно способствует распространению»: недостоверной информации о ходе специальной военной операции на Украине, дискредитирующей Вооруженные силы России, пропагандирующих экстремистские взгляды материалов и идеологию террористических организаций, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ. Кроме того, на видехостинге были размещены материалы, пропагандирующие индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних, а также контент с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях, в том числе направленными в адрес несовершеннолетних.

Долги российской «дочки» Google

Компания ООО «Гугл», официальное российское представительство американского интернет-гиганта Google, признано банкротом, как писал CNews в октябре 2023 г. Решение принял Арбитражный суд Москвы. На тот момент ООО «Гугл» оставалось должно почти 54 млрд руб. Кредиторов у него насчитывалось более 860, в том числе частные компании и Федеральная налоговая служба России.

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Кроме того, у «Гугл» была задолженность по выплате зарплат и выходных пособий сотрудникам — суммарно более 271 млн руб.

* Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.