Власти потратят более 2 миллиардов на общение судебных приставов с гражданами в интернете

Федеральный бюджет потратит 2,25 млрд руб. на расширение телекоммуникационной инфраструктуры ФССП. Целью развития цифровых сервисов ведомства на Портале госуслуг и обеспечение возможности взаимодействия с ведомством без визита в отделения судебных приставов. Основным исполнителем соответствующих работ является «Ростелеком».

Затраты на развитие телекоммуникационной инфратсруктуры ФССП

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает выделение из федерального бюджета 2,25 млрд руб. на обеспечение расширения каналов связи ведомственной сети передачи данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Соответствующие средства должны быть выделены в 2021-2024 гг.

Расширение сети необходимо для обеспечения возможности уведомления (извещения) граждан посредством ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) без наличия согласия и без ожидания входа гражданина в личный кабинет. Также предполагается осуществлять уведомления граждан через банки и сотовых операторов на всей территории России.

Фото: Kandinsky Общение судебного пристава с гражданами в интернете в представлении нейросети Kandinsky

Также предполагается, что информация о наличие задолженности будет передаваться в цифровой профиль стороны исполнительного производства. Для этих целей пропускная способность ведомственной сети передачи данных ФССП должна быть увеличена не менее чем на 6 Гбит/с.

Востребованность цифровых сервисов ФССП у граждан

Представитель ФССП сообщил CNews, что ведомство совместно с Минцифры в 2021 г. реализовало на ЕПГУ цифровой набор услуг для граждан и бизнеса - сервисы информирования, сервисы взаимодействия и цифровые уведомления.

В ведомстве утверждаются, что количество запросов в режиме онлайн, заявлений, уведомлений с начала запуска соответствующего сервиса имеют тенденцию роста, что свидетельствует о востребованности для граждан цифровых сервисов ФССП. Подобного рода сервисы позволяют взаимодействовать с ведомствам без необходимости личных визитов в отдел судебных приставов.

«Ростелеком» и ФССП

Согласно данным ЕИС (Единая информационная система) «Закупки», с 2024 г. по 2021 г. «Ростелеком» в общей сложности выиграл тендеры ФССП на расширение пропускной способности ведомственной сети передачи данных. Общая стоимость соответствующих контрактов составляет 4 млрд руб.

В том числе в 2021 г. «Ростелекомом» был выигран аукцион на расширение пропускной способности сети ФССП в 2022 г. на сумму 457 млн руб. В техническом задании к соответствующему контракту речь шла о расширение пропускной способности на 7,5 Гбит/с. Для достижения указанной цели исполнитель мог расширить возможности существующих каналов связи или предоставить дополнительные каналы связи при условии, что они не будут использоваться операторами связи для организации «последней мили» для своих абонентов.

Дополнительные каналы связи могут быть созданы на основе волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) или медных каналов. В исключительных случаях возможно использование спутниковых каналов связи, но не более 7% для федерального сегмента и не более 13% для региональных сегментов ведомственной сети ФССП.

Для федеральных и региональных сегментов ведомственной сети ФССП, а также для федерального ЦОД должно быть обеспечено резервирование каналов связи со скоростью не менее 2 Мбит/с. Для главных управлений ФССП по Москве и Санкт-Петербургу соответствующий показатель должен составлять не менее 10 Мбит/c, для центрального аппарата ведомства - не менее 50 Мбит/с.

Развитие автоматизированной информационной системы ФССП

В 2019 г. в другой федпроект, входящий в состав нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) - также было включено мероприятие, связанное с ФССП - развитие автоматизированной информационной системы (АИС) ФССП.

На эти цели федеральный бюджет в 2020-2021 гг. должен был выделить 961 млн руб. В последующей редакции ЦГУ финансирование данного мероприятие на 2021 г. было исключено, за 2020 г. осталось финансирование в размере 508 млн руб.

Вывести ИТ-продукт на рынок и масштабировать бизнес: зачем участвовать в «Акселераторе Спринт» поддержка ит-отрасли

Предполагалось обеспечить ведение банка данных исполнительных документов на базе ГИС ГМП (Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах), их регистрацию посредством СМЭВ (Система межведомственного электронного взаимодействия) судами и иными органами, а также автоматическое предоставление сведений из банка данных работодателям и банкам. Также должно было быть обеспечено взаимодействие с судебными прставами посредством ЕПГУ.

В 2020 и 2023 гг.. компания «Ред софт» также выиграла два тендера тендера на поддержку и развитие АИС ФССП. Их общая стоимость составила 315 млн руб.