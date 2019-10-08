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«Доктор Веб»: опасный троянец распространяется через копию сайта ФССП

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Специалисты вирусной лаборатории «Доктор Веб» обнаружили вредоносную копию сайта Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России. Хакеры используют сайт-подделку для заражения пользователей троянцем Trojan.DownLoader28.58809.

Копия сайта ФССП России была обнаружена специалистами по адресу 199.247.***.***. Внешне подделка почти не отличается от оригинала, но, в отличие от официального сайта, на ней некорректно отображаются некоторые элементы.

При попытке перейти по некоторым ссылкам на сайте, пользователь будет перенаправлен на страницу с предупреждением о необходимости обновить Adobe Flash Player. Одновременно с этим на устройство пользователя загрузится .exe файл, при запуске которого будет установлен Trojan.DownLoader28.58809.

Этот троянец устанавливается в автозагрузку в системе пользователя, соединяется с управляющим сервером и скачивает другой вредоносный модуль – Trojan.Siggen8.50183. Кроме этого, на устройство пользователя скачивается файл, имеющий действительную цифровую подпись Microsoft и предназначенный для запуска основной вредоносной библиотеки. После чего Trojan.Siggen8.50183 собирает информацию о системе пользователя и отправляет ее на управляющий сервер. После установки троянец будет всегда запущен на устройстве пользователя и сможет выполнять различные действия по команде от управляющего сервера.

Запустившись на устройстве жертвы, троянец может: получить информацию о дисках; получить информацию о файле; получить информацию о папке (узнать количество файлов, вложенных папок и их размер); получить список файлов в папке; удалить файлы; создать папку; переместить файл; запустить процесс; остановить процесс; получить список процессов.

Согласно данным лаборатории, хакеры еще не запускали масштабные вирусные кампании с использованием сайта-подделки, но он мог использоваться в атаках на отдельных пользователей или организации.

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