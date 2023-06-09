«Ред софт» и ФССП разработали систему автоматического вынесения постановлений

«Ред софт» доработала программное обеспечение для автоматизированной информационной системы ФССП России (АИС ФССП России).

Теперь электронные юридически значимые процессуальные документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью ФССП России, возможно выносить в автоматическом режиме в тех случаях, где возможно безусловное принятие таких решений. Проект реализован в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2021 г. №417-ФЗ, который разрешает использование автоматического режима для принятия решений и обмена информацией в электронном виде.

Технология основана на российском программном комплексе «Ред софт» — «Ред платформа» и СУБД «Ред база данных», позволяющем определять нарушения и выносить постановления без участия судебных приставов. Это значительно ускорит процесс вынесения постановлений и снизит нагрузку на сотрудников ФССП России.

Пилотный проект стартовал на базе отделения судебных приставов УФССП России по Рязанской области: в регионе впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство.

В перспективе на базе пилотного отделения судебных приставов будет реализована работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений. Вынесение процессуальных документов в автоматическом режиме является примером успешного использования современных технологий в государственных структурах. Практическая реализация закона позволит ФССП России оптимизировать и ускорить процессы в рамках принудительного исполнения судебных решений и актов уполномоченных органов.

«Проведена колоссальная работа как со стороны разработчиков и специалистов компании Ред софт, так и со стороны ФССП России. Доработка данного программного обеспечения показывает уровень развития информационных технологий в стране. Новая технология уже успешно прошла необходимые тесты и готова к внедрению», – сказал заместитель генерального директора «Ред софт» Алексей Коптев.