Спецпроекты

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации совместно с Федеральной службой судебных приставов запускает пилотный проект по информированию населения — как взыскателей, так и должников — по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг.

«Мы видим своей задачей сделать из робота "Макса" универсального помощника, способного отвечать на любые вопросы по госуслугам и консультировать по жизненным ситуациям, где уместны государственные сервисы. Для этого требуется тесная интеграция со всеми госорганами и определенное время на обучение нашего робота», — рассказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

ФССП России стало первым ведомством, с которым Минцифры России запустило пилот по информированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой форме доступны все базовые сервисы, связанные с исполнительным производством: информирование о ходе исполнительного производства, ходатайства (обращения), цифровые уведомления.

Дмитрий Огуряев также отметил, что «последней милей» полноценной цифровизации исполнительного производства должна стать автоматизация консультаций и навигация по жизненным ситуациям. Именно эту задачу Минцифры России и ФССП России реализуют на Госуслугах с помощью цифрового помощника.

Нововведение в виде информирования сторон исполнительного производства с помощью цифрового помощника призвано в простой и понятной форме использовать сервисы Федеральной службы судебных приставов. Роботизированные системы позволят качественно и количественно повысить уровень предоставляемых ФССП России государственных услуг в пользу граждан, предпочитающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Прогнозируемый положительный результат пилотного проекта к концу 2021 года — 20% консультаций с помощью универсального помощника.

На бета-версии обновленного портала Госуслуг привычный поиск заменен на цифрового помощника робота Макса, который функционирует на основе искусственного интеллекта и обучается прямо в процессе работы. Он обеспечит «умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на вопросы пользователей и выявит их потребности. Это решение повысит качество обслуживания пользователей Госуслуг и снимет излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также сможет вызвать на помощь реального оператора портала, если после диалога с искусственным интеллектом у пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс обретет голос и сможет общаться с пользователями в привычных для многих голосовых устройствах.

Для лучшего понимания сути предлагаемых преобразований предлагаем ознакомиться с роликом по работе робота Макса в жизненной ситуации, связанной с алиментами.

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