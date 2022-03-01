«Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России

Российская ИТ-компания «Ред софт» и разработчик систем легального контроля и средств проведения оперативно-розыскных мероприятий «МФИ софт» ведут работы по подключению информационной системы (ИС) телекоммуникационной компании «Мегафон» к автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП России). Данный проект позволит оператору связи автоматически отвечать на запросы должностных лиц ведомства. Планируемый объём запросов от ФССП России — свыше 500 тыс. в сутки.

Для обеспечения взаимодействия со стороны «Ред софт» производится поставка и настройка программных продуктов «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Редшлюз».

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их сопровождение. Среди заказчиков – Ространснадзор, ФССП России, Минобороны России, Росавиация, ФСИН России, Генпрокуратура России и другие федеральные и региональные органы власти, операторы связи и организации, имеющие доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия.