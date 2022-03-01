Разделы

Телеком
|

«Ред софт» обеспечит электронное взаимодействие «Мегафона» и ФССП России

Российская ИТ-компания «Ред софт» и разработчик систем легального контроля и средств проведения оперативно-розыскных мероприятий «МФИ софт» ведут работы по подключению информационной системы (ИС) телекоммуникационной компании «Мегафон» к автоматизированной информационной системе Федеральной службы судебных приставов (АИС ФССП России). Данный проект позволит оператору связи автоматически отвечать на запросы должностных лиц ведомства. Планируемый объём запросов от ФССП России — свыше 500 тыс. в сутки.

Для обеспечения взаимодействия со стороны «Ред софт» производится поставка и настройка программных продуктов «Ред ОС», СУБД «Ред база данных», «Редшлюз».

«Ред софт» разрабатывает модули для подключения информационных систем к СМЭВ и ЕПГУ и автоматизации процессов оказания государственных услуг, а также обеспечивает их сопровождение. Среди заказчиков – Ространснадзор, ФССП России, Минобороны России, Росавиация, ФСИН России, Генпрокуратура России и другие федеральные и региональные органы власти, операторы связи и организации, имеющие доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Модуль «Управление активами и инвентаризация» на платформе Security Vision: еще больше возможностей
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Под санкции попали хозяева «Билайна» и «Мегафона»

Ericsson прекращает поставки в Россию оборудования для сотовой связи

Российские ИТ-компании участвуют в международной выставке без упоминания России

Конференция CNews «Импортозамещение 2022» состоится 31 марта

Гаджет, расхваленный Путиным и продававшийся на фантастических условиях, принес создателям гигантские убытки

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2022» состоится 3 марта

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие зарядные устройства для смартфонов и других гаджетов: выбор ZOOM

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Показать еще

Наука

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Зуб возрастом 54 000 лет сдвигает дату расселения Homo sapiens в Европе

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022