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Судебные приставы покупают десятки тысяч лицензий «Касперского» и тысячи «Рэд ОС»

Федеральная служба судебных приставов закупает 63,6 тыс. лицензий антивирусов «Лаборатории Касперского» и 8,3 тыс. лицензий «Рэд ОС» для своих подразделений в различных регионах России.

ПО для приставов

Как выяснил CNews, для Федеральной службы судебных приставов (ФССП) закупят 63,6 тыс. лицензий антивирусного ПО «Лаборатории Касперского» и 8,3 тыс. лицензий «Рэд ОС» на общую сумму в 210,4 млн руб. На каждый вид ПО служба опубликовала два отдельных тендера на сайте госзакупок.

Тендер на поставку антивирусов разместили в ЕИС 11 ноября 2024 г., поставщика выбрали 20 ноября. Начальная сумма закупки — 130 млн руб.

Тендер по закупке лицензий «Рэд ОС» опубликовали 15 ноября 2024 г., победителя аукциона выбрали 25 ноября. На закупку выделили 80,4 млн. На момент публикации данного материала, на сайте госзакупок еще не раскрыли победителей тендеров.

Подробности тендеров

Как пишет ФССП в документах к тендеру, лицензии антивирусов необходимы службе для обеспечения защиты рабочих станций, серверов, виртуальных и облачных сред, прокси-серверов и интернет-шлюзов. В планах закупить 57 тыс. лицензий решений для защиты рабочих мест от массовых киберугроз Kaspersky Endpoint Security, 2,7 тыс. лицензий Kaspersky Security для почтовых серверов, 3,3 тыс. Kaspersky Security для интернет-шлюзов и 428 лицензий Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред.

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Федеральная служба судебных приставов
Для ФССП закупают тысячи антивирусов и ОС Linux

Все лицензии закупаются на срок в два года для 87 подразделений ФССП в различных регионах России.

В техническом задании ко второму тендеру Федеральная служба судебных приставов указала, что она является оператором и правообладателем ряда государственных и ведомственных информационных систем, включая АИС ФССП России.

АИС ФССП (Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов) представляет собой комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации процессов, связанных с деятельностью судебных приставов-исполнителей. Эта система обеспечивает эффективное управление информацией, связан которой с исполнением судебных решений, учет исполнительных производств, а также взаимодействие с другими государственными органами и организациями.

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Облачные тренды

В качестве государственного заказчика ФССП России обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на разработку, модификацию, модернизацию и эксплуатацию программного обеспечения. Эти процессы сопряжены с получением прав на использование ПО или расширением ранее предоставленного объёма прав.

Целью выполнения закупки является централизованное обеспечение всех структурных подразделений ФССП России правом на использование сертифицированной операционной системы «Рэд ОС» в конфигурации «Рабочая станция», которая будет совместима с программным комплексом отдела судебных приставов.

ОС поставят для 57 подразделений ФССП в большинство российских регионов.

Антон Мушинский

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