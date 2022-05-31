Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf
23 июня 2022 10:00 в Москве VK Cloud Solutions проведет конференцию, посвященную лучшим практикам и информационным технологиям для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, вы можете зарегистрироваться на сайте.
В программе: подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков, Big Data- и ML-платформ, а также передовые тенденции облачной безопасности от VK и представителей крупного российского бизнеса.
Гибрид — новая реальность
- Компромисс между требованиями ИБ и использованием передовых технологий: построение собственной платформы или готовые облачные решения?
- Как в изменившемся мире найти подходящее ИТ-решение и свой идеальный вариант инфраструктуры?
- Подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков, сложности, с которыми приходится сталкиваться.
Культура работы с данными
- MLOps и работа с данными с точки зрения менеджера, критерии выбора. Open-Source-фреймворков для автоматического машинного обучения.
- Кейсы внедрения Big Data- и ML-платформ: как работать с большими данными в условиях нехватки ресурсов.
Безопасность в облаках. Лучшие практики
- Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK.
- Как повысить уровень безопасности в облаке?
- Мифы и страхи при миграции в облако.
Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.