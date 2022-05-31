Цифровая трансформация и миграция в облака: опыт крупных российских компаний на VK Cloud Conf

23 июня 2022 10:00 в Москве VK Cloud Solutions проведет конференцию, посвященную лучшим практикам и информационным технологиям для повышения эффективности бизнеса в новых реалиях. Участие бесплатное, вы можете зарегистрироваться на сайте.

В программе: подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков, Big Data- и ML-платформ, а также передовые тенденции облачной безопасности от VK и представителей крупного российского бизнеса.

Гибрид — новая реальность

Компромисс между требованиями ИБ и использованием передовых технологий: построение собственной платформы или готовые облачные решения?

Как в изменившемся мире найти подходящее ИТ-решение и свой идеальный вариант инфраструктуры?

Подходы к построению MultiCloud, опыт внедрения частных и гибридных облаков, сложности, с которыми приходится сталкиваться.

Культура работы с данными

MLOps и работа с данными с точки зрения менеджера, критерии выбора. Open-Source-фреймворков для автоматического машинного обучения.

Кейсы внедрения Big Data- и ML-платформ: как работать с большими данными в условиях нехватки ресурсов.

Безопасность в облаках. Лучшие практики

Передовые тенденции облачной безопасности и лучшие практики VK.

Как повысить уровень безопасности в облаке?

Мифы и страхи при миграции в облако.

Вы можете зарегистрироваться на конференцию на сайте VK Cloud Solutions.