Хечумов Александр


СОБЫТИЯ


29.12.2021 Почему нужны новые облачные провайдеры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Хечумов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

TietoEVRY - Tieto 139 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 246 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 285 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 400 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 536 1
Ростелеком 10369 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 199 1
Stack Group - Стек Групп 169 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 329 1
Крок - Croc 1815 1
9061 1
Softline - Софтлайн 3304 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 198 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3483 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12026 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18436 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73563 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1173 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2971 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2056 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 112 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  739 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 467 1
SAM Cloud-Ready - подготовка ИТ-инфраструктуры к миграции в облако 74 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 103 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2245 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2491 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 595 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 449 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 402 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7104 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 186 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1012 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31880 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1546 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13018 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 533 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34039 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5956 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1548 1
НКК - ГКС - Облако.ру ВКС 18 2
Apple iPhone 6 4861 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 153 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2067 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 353 1
Depositphotos - фотобанк 403 1
Зинкевич Сергей 64 1
Колесов Александр 61 1
Боровиков Сергей 32 1
Буланцев Игорь 12 1
Горохов Евгений 39 1
Колбин Евгений 81 1
Самойлов Юрий 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 157744 2
Европа 24658 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 735 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2323 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15199 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3390 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Философия - Philosophy 501 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 594 1
Аренда 2582 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51313 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 459 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 369 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10379 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8404 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 6 1
CNews Облачные сервисы 23 1
