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Облако ActiveCloud готово хранить «чувствительные» персональные данные

Облака
, Текст: Эльяс Касми

Компания ActiveCloud (входит в ГК SoftLine) подтвердила соответствие своей облачной инфраструктуры строгим требованиям российского законодательства по защите персональных данных для 2-го уровня защищенности (УЗ2), успешно выдержав независимый аудит и оценку соответствия.

Цифровая трансформация заставляет компании собирать все больше данных о своих клиентах. Чтобы лучше других обслуживать своих покупателей и предлагать наиболее соответствующие их ожиданиям товары и услуги, необходимо знать о клиенте буквально все. Истории транзакций, профили в соцсетях, данные госреестров, фото с камер наблюдения, мобильные метки и много другой информации о потребителях компании сегодня вынуждены собирать и обрабатывать. Усиление роли онлайн-составляющей бизнеса в связи с коронавирусными ограничениями еще сильнее ускоряет темпы накопления данных. Чем объемнее и чувствительнее информация о клиенте, тем более высокие требования к ее защите предъявляет закон о защите персональных данных.

Сегодня ни одна публичная компания не может без последствий позволить себе стать антигероем новостных порталов из-за утечки персональных данных. Это бьет и по репутации, и по карману. Поэтому наши клиенты вынуждены прилагать все больше усилий для защиты информации, и провайдеру облачных сервисов важно обеспечить высокий уровень кибербезопасности своей инфраструктуры, чтобы соответствовать сегодняшним потребностям заказчиков.

«Наиболее часто встречающийся в российских облаках 3-й уровень защищенности сегодня очевидно во многих случаях недостаточен для надежной защиты и исполнения требования закона. Размещая свои бизнес-приложения в облаке, клиенты попадаются в определенную зависимость от киберкомпетенций поставщика, ожидая по умолчанию высокого уровня защиты персональных данных. Поэтому в ActiveCloud было принято решение перейти на более сложный в реализации 2-й уровень защищенности, позволяющий надежно хранить в облаке чувствительную биометрическую информацию и данные о здоровье россиян», – сказал Дмитрий Яшин, генеральный директор ActiveCloud в России.



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