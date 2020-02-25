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Activecloud помог OMD OM Group перенести бизнес-критичные системы в облако

Интеграция Инфраструктура Облака

Сервисный провайдер Activecloud завершил проект по миграции систем «1С» для группы специализированных медиаагентств OMD OM Group из европейского облака в свое. В ходе проекта команда заказчика и инженеры провайдера провели консолидацию данных и бесшовный перенос систем: миграция не затронула конечных пользователей и помогла повысить отказоустойчивость и безопасность инфраструктуры.

До переезда в Activecloud облачная инфраструктура OMD OM Group размещалась в облаке Microsoft (там же размещались базы «1С») и на собственных серверах в офисе. Бизнес-критичность баз «1С» подтолкнула к решению о переносе их в облако на территории России. Рассматривалось два пути реализации: перенос на собственные сервера в офис или размещение у российского провайдера. Второй вариант исключал капитальные затраты и временные потери на самостоятельную организацию переноса, поэтому оказался предпочтительнее для выбора.

«Главное для бизнеса – отсутствие «заморозки» денежных средств в капитальных затратах. Мы можем гибко регулировать ресурсы внутри облака и лучше планировать свои затраты на него», – сказал CIO OMD OM Group Андрей Путинцев.

Совместно с Activecloud был разработан план консолидации баз с данными, уже размещенными в РФ, и план самого переезда «1С» (МСФО и ЗуП) на платформу Vmware Vcloud. Для непрерывности работы была настроена система резервного копирования на базе Veeam Backup&Replication.

«Для такой крупной компании как OMD OM Group жизненно и репутационно необходима беспрерывная и эффективная работа внутренних и внешних систем. Один из самых частых сценариев перехода в облако – вынос бухгалтерских и учетных систем, являющихся наиболее критически важными для работы бизнеса. А в свете 152 ФЗ и наличия в этих системах персональных данных пользователей – это должно быть облако российского сервис-провайдера», – отметил руководитель отдела продаж Activecloud Петр Мазепа.

После переноса систем «1С» был предоставлен тестовый период для оценки надежности и скорости сервисов. Также тестировалась резервирование виртуальных машин с собственных локальных серверов OMD OM Group в облако Activecloud. В дальнейшем развитии проекта это позволит еще больше повысить отказоустойчивость.

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