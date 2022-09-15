ActiveCloud обновил корпоративное хранилище файлов ActiveDrive

Облачный провайдер ActiveCloud усилил сервис хранения файлов ActiveDrive. Теперь пользователи сервиса могут хранить персональные данные в российском защищенном облаке в полном соответствии с законодательством, а также пользоваться ActiveDrive по модели SaaS. Клиенты провайдера получают импортонезависимый аналог Dropbox, Google Drive, OneDrive.

Корпоративное хранилище файлов ActiveDrive находится в арсенале ActiveCloud с 2019 г. Сервис позволяет загружать, хранить, скачивать и обмениваться любыми файлами; предоставлять коллегам, клиентам и подрядчикам доступ к любому файлу по веб-ссылке; мгновенно синхронизировать файлы между всеми устройствами пользователя.

В обновленном ActiveDrive реализована интеграция с российскими офисными пакетами, например, с «Р7-Офис». Переход на модель SaaS дает оптимизацию стоимости владения дисковыми пространствами пользователей порядка 10%.

Существенно усилена безопасность сервиса. Теперь ActiveDrive имеет всю необходимую документацию и на 100% подходит для размещения персональных данных в соответствии с требованиями российского законодательства. По сути, ActiveDrive – защищенное файловое хранилище внутри защищенного облака – предоставляет два слоя защиты. Все данные и файлы локализованы на территории Российской Федерации, риск отключения сервиса и потери данных отсутствует. ActiveCloud осуществляет полную русскоязычную техническую поддержку сервиса.

В отличие от зарубежных аналогов, ActiveDrive дает администраторам гибкие возможности управления. Администраторы и ИТ-отдел контролируют весь процесс работы: могут назначать пароли для скачивания, ограничивать число скачиваний по ссылке и время действия ссылки, настраивать квоты хранения для пользователей, ограничивать время хранения загруженных файлов и максимальный размер загружаемого файла. Собственный каталог Active Directory можно применять для авторизации пользователей.

Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии Инновации для промышленности

Еще одна особенность ActiveDrive – прозрачная тарификация без привязки к иностранной валюте. Сервис бесплатный, клиент платит только за фактически использованные ресурсы облака. Дополнительно экономия происходит за счет того, что хранение и предоставление ссылок обходится дешевле, чем хранение тяжелых файлов.

«Сейчас широко распространена идея внедрения импортонезависимых продуктов, при этом фокус смещен в сторону стандартного офисного пакета. Импортозамещение инструментов для работы с файлами во многих организациях не расценивается как приоритетное. Такой подход влечет за собой большое количество рисков – отключения сервиса, потери файлов, утраты контроля за движением и безопасностью данных; остро стоит вопрос оплаты. ActiveDrive закрывает 90% таких рисков. Это решение достойно внедрения как зарекомендовавшее себя годами, оно имеет большой положительный бэкграунд и находится в постоянном развитии», – сказал заместитель руководителя отдела продаж ActiveCloud Аслан Шингаров.

Обновленное корпоративное файловое хранилище ActiveDrive будет интересно компаниям любого масштаба и индустрии, прежде всего, медицинским и фармацевтическим, а также представителям пищепрома, дистрибьюторам и ритейлерам – всем, кто ведет активный обмен нефинансовыми документами. Чем больше размер бизнеса, тем больший упор ActiveCloud делает на безопасность.