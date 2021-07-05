Mail.ru Cloud Solutions и Activecloud будут вместе развивать облачные сервисы для заказчиков в России и Белоруссии

Mail.ru Cloud Solutions и провайдер управляемых сервисов Activecloud начали развивать совместные облачные услуги. Activecloud предложит клиентам построение облачной инфраструктуры на базе продвинутой PaaS-функциональности платформы Mail.ru Cloud Solutions, дополнив их собственной премиальной технической поддержкой, услугами кибербезопасности и подписочными сервисами. Эксперты Activecloud помогут адаптировать сервисы MCS под индивидуальные потребности клиентов из малого и среднего бизнеса.

Инженерная команда Activecloud возьмет на себя адаптацию совместных услуг под ИT-инфраструктуры заказчиков, будет самостоятельно выполнять архитектурный анализ и миграцию информационных сервисов клиентов в облако, используя платформу Mail.ru Cloud Solutions в качестве технологической основы для работы.

На первом этапе сервисы будут предложены в России, затем планируется выход на рынки других стран СНГ, в первую очередь Белоруссии. В 2021 г. потребителями совместных сервисов станут коммерческие заказчики со штатом от 50 до 250 сотрудников: дистрибьюторы и ритейлеры, фарма и частная медицина, представители рынка e-commerce и производственные компании, работающие в Москве, Северо-Западном и Южном федеральных округах.

Таким образом Activecloud становится провайдером полного цикла востребованных ИТ-услуг: от управления подписками на популярное ПО до построения сложных облачных ИТ-сред, оптимизированных под широкое использование микросервисов, обработку больших данных и работу с аналитическими дашбордами. В дальнейшем Activecloud планирует интегрировать технологии Mail.ru Cloud Solutions в рамках собственной мульти-сервисной облачной платформы, чтобы своевременно обеспечивать своих заказчиков необходимыми им PaaS-сервисами.

«2020 г. стал во многом переломным в смещении интереса наших клиентов в сторону запуска собственных онлайн-приложений с высокими требованиями не только к надежности инфраструктуры, но и к скорости внутрикорпоративной разработки. Нашим заказчикам необходимо сохранять лидерство на своих рынках, опережая конкурентов в цифровой трансформации, поэтому мы решили дополнить продуктовый портфель Activecloud мощной PaaS-платформой с удобным управлением и хорошей взаимной интеграцией сервисов в лице платформы Mail.ru Cloud Solutions», — сказал Дмитрий Яшин, генеральный директор «Activecloud Россия».

«У Activecloud сильная инженерная команда и более 15 лет опыта реализации комплексных ИТ-проектов для бизнес-заказчиков разной величины. Наше партнерство позволит компании расширить продуктовую линейку и предлагать своим клиентам широкий ассортимент сервисов для внутренней разработки и цифровизации бизнеса», — отметил Виталий Мякшинов, менеджер по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions.