ActiveCloud запустил новую услугу ActiveMail для корпоративных клиентов

Поставщик облачных решений ActiveCloud вывел на рынок новый SaaS-продукт – сервис ActiveMail, который закрывает потребность SMB-компаний в корпоративной почте. Пользователи получают всю необходимую для ведения бизнеса функциональность на основе импортозамещающих технологий.

В 2022 г. работа корпоративной почты для многих российских компаний оказалась под угрозой в связи с уходом с рынка зарубежных вендоров ПО и железа. Для замещения западных почтовых сервисов ActiveCloud предлагает фирмам численностью 50-1000 сотрудников полностью импортонезависимое решение. Корпоративная почта ActiveMail создана на основе российской серверной платформы CommuniGate Pro, находящейся в реестре российского ПО, и собственной инфраструктуры ActiveCloud, размещенной на территории России.

SMB-компании, пользуясь ActiveMail, получают такие инструменты коммуникаций, как почтовый ящик, календарь, мессенджер, таскер, чат, файлообменник. Гибкость настройки дисковой квоты позволяет быстро увеличивать или уменьшать количество ящиков и объем дисков. Высокая пропускная способность серверов гарантирует отсутствие задержки в приёме и отправлении писем. Встроенное резервное копирование дает возможность восстановления не только переписки удаленных пользователей, но и важных писем из корзины.

Большинство почтовых сервисов предполагает, что пользователь покупает лицензии и потом самостоятельно решает, где их размещать. Особенность ActiveMail в том, что пользователю не нужно тратить свои ресурсы на размещение, запуск и настройку почты. ActiveCloud продает полноценный сервис, который включает высокоуровневую поддержку почтовых клиентов iOS и Android.

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«Наша команда техподдержки готова оказать FullService-сопровождение каждому пользователю ActiveMail. Мы поможем вам переехать на новую инфраструктуру, адаптируем ActiveMail под ваши особенности, обработаем абсолютно все запросы, при этом предоставим все необходимые компетенции в одном окне. Все, что вам нужно – это прийти в ActiveCloud и начать пользоваться ActiveMail», – сказал Дмитрий Матюхин, менеджер компании ActiveCloud по продуктам SaaS.

Ежемесячная стоимость ActiveMail зависит от числа пользователей компании-клиента и предоставленного объема диска. Настройку и перенос данных клиента ActiveCloud проводит бесплатно. Заявку на бесплатное тестирование решения можно оставить на сайте ActiveCloud.