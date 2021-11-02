ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»

Белорусское представительство компании «Аскона» разместило свой интернет-магазин в облачной инфраструктуре хостинг-провайдера ActiveCloud. Для компании была также настроена система автоматического резервного копирования онлайн-ресурса, гарантирующая сохранность данных. Переход на облако ActiveCloud позволил ведущему производителю ортопедических матрацев и товаров для сна в Восточной Европе ускорить загрузку сайта до 2-3 секунд и обеспечить его бесперебойную работу. За счет этого компания повысила качество сервиса и лояльность клиентов, а также конверсию и позиции в поисковиках. Клиент также высоко оценил техническую поддержку, предоставляемую провайдером 24/7, и возможность гибкого управления облачными серверами через удобную панель.

Компания вышла на белорусский рынок несколько лет назад. Развитие сайта Askona.by и рост числа его посетителей потребовали увеличить скорость его загрузки. Стремясь повысить клиентский сервис, большое внимание компания также уделяла автоматизации процесса сбора обратной связи через интеграцию интернет-магазина с системой СRM Bitrix24. В результате значительный рост нагрузки на онлайн-ресурс замедлял его работу, поэтому «Аскона» обратилась за поиском решения к ActiveCloud.

«Проблема скорости загрузки сайтов становится все более актуальной, особенно в связи с распространением мобильного интернета. По нашим данным, отток клиентов по причине низкой скорости работы ресурса может достигать до 70%. Перед началом работы с ActiveCloud мы изучили все имеющиеся на рынке предложения по IaaS. Мы проводили тестирования хостингов различных компаний, сравнивали скорость жестких дисков, соотношение цены и эффективности, и наилучшие результаты показала ActiveCloud. Вторая причина, которая предопределила наш выбор в пользу провайдера, — это грамотная и отзывчивая техническая поддержка. В любое время дня и ночи специалисты ActiveCloud были на связи и оперативно и профессионально решали возникающие вопросы. Что касается резервного копирования, то мы высоко оценили его гибкость и управляемость – мы можем самостоятельно настраивать этот процесс, увеличивать частоту создания бэкапов при необходимости, в т.ч. по расписанию. При этом копии могут сохраняться как на собственном, так и на стороннем сервере, поэтому в случае непредвиденных сбоев мы всегда будем уверены в сохранности данных. Понравилась и возможность управления облачными серверами – при необходимости мы можем удвоить объем памяти, производительность процессоров. Важно отметить и то, что сам переезд на хостинг провайдера занял всего два часа, а далее в течение двух недель мы занимались доработками и оптимизацией. Таким образом, переход в облако ActiveCloud позволил нам непрерывно совершенствовать наш интернет-магазин и придерживаться скорости его открытия в 2-3 секунды при любых его доработках», — сказал Виталий Михалюк, руководитель отдела интернет-торговли компании «Аскона».

В результате перехода на облачный хостинг от ActiveCloud компания увеличила количество просмотров страниц, в том числе и глубину просмотров, а также повысила рейтинг ресурса в поисковой выдаче. Такие итоги проекта обусловили развитие сотрудничества «Асконы» с ActiveCloud сразу в нескольких направлениях. Компания планирует передать администрирование серверных систем на аутсорсинг выделенному менеджеру провайдера, что поможет высвободить ресурсы сотрудников компании. Также в планах клиента – подключение к облаку новых поддоменов. Компания рассчитывает увеличить их количество с 17 до 120.