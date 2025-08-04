ActiveCloud помог производителю безалкогольных напитков повысить качество обслуживания клиентов

ActiveCloud, поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, предоставляет облачную платформу ActiveWare российскому производителю безалкогольных напитков и питьевой воды для реализации бонусной программы. Об этом CNews сообщили представители ActiveCloud.

Для функционирования бонусной программы производитель безалкогольных напитков развернул решение на своих мощностях (on-prem), но во время пиковых нагрузок собственных возможностей оказалось недостаточно, что стало сказываться на скорости работы программы лояльности. Для повышения качества сервиса компания решила арендовать облачные ресурсы и обратилась к ActiveCloud.

Команда провайдера предоставила заказчику различные платформы виртуальных серверов, в процессе тестирования которых компания смогла определить достаточный уровень производительности для своих задач. В результате выбор был сделан в пользу дата-центра ActiveWare с диском «Ультра», основанного на технологиях виртуализации. Платформа подходит для масштабирования и решения разных задач: от хранения данных и размещения бизнес-систем до создания качественной и надежной ИТ-инфраструктуры и веб-разработки.

«Наш дата-центр ActiveWare востребован теми компаниями, кто активно использует высоконагруженные сервисы. Помимо гибкого масштабирования под высокие нагрузки бонусной программы, платформа обеспечивает полное соответствие требованиям к защите персональных данных, что стало важным критерием для заказчика при выборе облака. Инфраструктура ActiveWare предусматривает сквозную безопасность при обработке данных участников программы, их отказоустойчивое хранение и регулярное резервное копирование. Мы также гарантируем безопасность всех виртуальных серверов: комплексная защита от DDoS и фильтрация трафика минимизируют риски и обеспечивают бесперебойную работу критически важных систем клиента», — сказала Виктория Яскевич, Solution Sale ActiveCloud.

«ActiveWare отвечает самым строгим требованиям к инфраструктуре для нашей бонусной программы — как по производительности технологического стека, так и по гарантированному уровню доступности. Это закреплено в SLA ActiveCloud (до 99,95%) и обеспечивает непрерывность наших бизнес-процессов. Также не менее ценным для нас стало наличие экспертной техподдержки на всех этапах — от миграции до эксплуатации. Рост скорости обработки данных уже улучшил клиентский опыт в нашей программе лояльности, поэтому мы и дальше планируем использовать ActiveWare для задач бизнеса», — сказал представитель компании клиента.