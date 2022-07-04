ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews

ActiveCloud стала одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов.

В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко оценили надежность, вариативность, функциональность и стоимость сервиса ActiveCloud.

Сервисы ActiveCloud позволяют проводить резервное копирование виртуальных машин в облаке ActiveCloud или другого провайдера, локальных виртуальных и физических серверов, рабочих станций, ноутбуков, мобильных устройств, данных корпоративной почты.

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«Появление все большего числа исследований облачного рынка России от авторитетных изданий – это позитивный тренд. Мы рады, что эксперты CNews высоко оценили спектр возможностей сервиса от ActiveCloud, поддержку большого числа платформ виртуализации и международные ЦОДы, – отметил Сергей Крутилин, генеральный директор ActiveCloud в России. – Мы непрерывно совершенствуем наши сервисы, и благодаря услуге резервного копирования нашим клиентам всегда доступны надёжные инструменты резервирования, которые позволяют в случае необходимости обеспечить полную сохранность данных и их восстановление без остановки работы бизнеса».