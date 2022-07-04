Разделы

Облака
|

ActiveCloud заняла второе место среди поставщиков BaaS в России по версии CNews

ActiveCloud стала одним из лидеров рейтинга провайдеров резервного копирования от Market.CNews. Компания заняла второе место в топе с результатом в 335 баллов.

В России впервые представлен рейтинг компаний-провайдеров BaaS. Анализ экспертов ИТ-маркетплейса CNews проводился на основе 8 критериев, включая количество дата-центров, ширину каналов связи, цену услуг, варианты гипервизоров и т.д. Аналитики высоко оценили надежность, вариативность, функциональность и стоимость сервиса ActiveCloud.

Сервисы ActiveCloud позволяют проводить резервное копирование виртуальных машин в облаке ActiveCloud или другого провайдера, локальных виртуальных и физических серверов, рабочих станций, ноутбуков, мобильных устройств, данных корпоративной почты.

4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения
Интернет

«Появление все большего числа исследований облачного рынка России от авторитетных изданий – это позитивный тренд. Мы рады, что эксперты CNews высоко оценили спектр возможностей сервиса от ActiveCloud, поддержку большого числа платформ виртуализации и международные ЦОДы, – отметил Сергей Крутилин, генеральный директор ActiveCloud в России. – Мы непрерывно совершенствуем наши сервисы, и благодаря услуге резервного копирования нашим клиентам всегда доступны надёжные инструменты резервирования, которые позволяют в случае необходимости обеспечить полную сохранность данных и их восстановление без остановки работы бизнеса».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

GitHub «убил» популярный бесплатный редактор кода, чтобы дать дорогу продукту Microsoft

Американская компания получила рекордную инвестицию в сфере ИБ и тут же начала массовые увольнения

Как обеспечить непрерывность бизнеса в текущих условиях

Облачное резервное копирование становится все более популярным

IBM мухлевала с продажами мейнфреймов ради повышенных бонусов для топ-менеджеров

Российские облачные провайдеры взвинчивают цены

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще