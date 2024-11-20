«DатаРу Облако» интегрирует решения «Ред Софт» в свою облачную платформу

Разработчик платформы «DатаРу Облако» и разработчик отечественного ПО «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие облачных услуг на российском рынке. Линейка решений «Ред Софт» войдет в состав решений «DатаРу Облако». Компании предоставят заказчикам доступ к российским ИТ-продуктам в формате аренды.

«Ред Софт» — российский разработчик программного обеспечения на основе собственного технологического стека. Портфель компании включает экосистему решений для организации и управления ИТ-инфраструктурой, а также прикладные продукты, которые обеспечивают основу автоматизации государственных информационных систем.

В рамках соглашения у клиентов «DатаРу» появится доступ к продуктам «Ред Софт»: операционной системе «Ред ОС» и СУБД «Ред База Данных», — которые развернут на платформе «DатаРу Облако». ИТ-решения «Ред Софт» будут предоставлять пользователям на правах аренды. Это позволит бизнесу выстраивать или масштабировать ИТ-инфраструктуру на базе надежных импортонезависимых продуктов без существенных капиталовложений в нее. Клиенты «DатаРу» получат доступ к системам, полностью соответствующим российским стандартам безопасности и требованиям о локализации данных.

Продукты «Ред Софт» упростят процесс импортозамещения для клиентов «DатаРу» и создадут условия для быстрого развертывания решений, необходимых для эффективного управления данными и поддержания критически значимых бизнес-процессов.

«Соглашение с «Ред Софт» стало важным этапом в развитии «DатаРу Облако». Мы избрали путь мультивендорной платформы и во главу угла ставим потребности заказчика, его уникальность, специфику бизнеса. Наша команда из опытных специалистов способна подобрать оптимальные продукты под каждую конкретную задачу заказчика. Благодаря появлению в нашей линейке решений от одного из лидеров отечественного ИТ-рынка — компании «Ред Софт» — мы можем предложить клиентам больше возможностей для качественной автоматизации бизнеса без капитальных затрат», – сказал Андрей Дорохин, ведущий менеджер по облачным продуктам «DатаРу Облако».

«Развитие облачного рынка является одной из задач, поставленных перед ИТ-отраслью государством. «Ред Софт» стремится предоставить пользователям возможности гибко использовать свои разработки для управления данными, соблюдая требования безопасности и локализации. Мы тщательно ведем отбор партнеров, которые смогут обеспечить надежность сервисов, базирующихся на продуктах «Ред Софт». Союз с «DатаРу Облако» отвечает нашим требованиям о сотрудничестве и расширит возможности бизнеса в области применения технологий», – сказал Андрей Свиридов, руководитель отдела по работе с партнерами «Ред Софт».