Компания H&N при поддержке RNT Group запустила импортонезависимую BI-платформу

RNT Group, российская технологическая компания и Health&Nutrition (H&N), производитель молочных продуктов и детского питания в России, завершили проект по переводу аналитической платформы предприятия на импортонезависимый стек технологий. Новое решение ежедневно обрабатывает около 900 активных отчетов для 2500 пользователей компании и позволяет бизнесу H&N оптимизировать процессы планирования, производства, логистики, продаж и управления клиентским опытом с помощью продвинутой аналитики. Об этом CNews сообщили представители RNT Group.

В Health&Nutrition работает более 5000 сотрудников, имеется 12 заводов. Компания ежедневно отслеживает и анализирует информацию о производстве и потреблении продукции. В различных подразделениях для обработки данных ранее использовались разрозненные ИТ-системы, что приводило к путанице, низкой скорости аналитики и принятия решений. Поэтому в 2022 г. H&N с помощью RNT Group унифицировала процесс, внедрив единую современную аналитическую платформу на базе западных программных продуктов — Power BI, Informatica, Snowflake, AzureCloud, Stonebranch. Однако в 2023 г. перед H&N возникла необходимость нового проекта — по локализации и миграции созданной BI-системы на импортонезависимое ПО.

Совместная команда H&N и RNT Group провела ряд исследований по выбору новых инструментов и их проверке на соответствие техническим и бизнес-требованиям H&N. В результате в основу платформы H&N легло импортонезависимое решение для составления отчетов «Дельта BI». Решающим критерием стало наличие в системе self-service-функциональности, которая позволяет пользователям расширять спектр аналитических задач, например, самостоятельно собирать данные по новым параметрам или получать информацию в новом разрезе. Для организации ETL-процессов (Extract, Transform, Load — «извлечение, преобразование, загрузка»), обеспечивающих извлечение данных из нескольких источников, их преобразование и загрузку в целевую базу данных, команда выбрала решение FormIT. Тщательная проработка концепции внедрения, тесное взаимодействие с вендорами и доработка продуктов под ИТ-ландшафт компании специалистами RNT Group и H&N позволили командам успешно интегрировать новые инструменты.

Для обеспечения эффективной работы аналитической платформы также были внедрены облачный сервис Yandex Cloud, база данных Greenplum и система-оркестратор AirFlow, регулирующая все внутренние операции. Таким образом, созданное решение полностью независимо от глобальных систем и обеспечивает централизованный обмен данными для всех бизнес-подразделений компании. Новая платформа обрабатывает 7 ТБ «сырых» данных, обеспечивает анализ полного цикла данных по продажам, закупкам, логистике, обратной связи от клиентов и позволяет строить точные прогнозы для планирования объемов производства и поставки продукции.

Елена Ивахнова, руководитель подразделения BI&Data, Health&Nutrition: «Компания H&N является лидером по производству свежих молочных продуктов в России. Для сохранения этой высокой планки мы постоянно контролируем процессы производства и реализации нашей продукции, поэтому внезапная необходимость смены аналитической системы стала для нас вызовом. Благодаря богатой экспертизе RNT Group в области импортозамещения, гибким подходам к выбору инструментов под задачи бизнеса и опыту создания решений для работы с данными, нам удалось не только обеспечить непрерывный процесс аналитики в новых условиях, но и усовершенствовать его».

Денис Журавлев, руководитель направления по развитию бизнеса, RNT Group: «Несмотря на большой объем данных и новый технологический стек, совместной команде H&N и RNT Group удалось в сжатые сроки провести миграцию BI-решения, обеспечив ее максимальную производительность. Каждый из компонентов новой аналитической платформы импортонезависим и обеспечивает необходимую функциональность в соответствии с потребностями бизнеса H&N. Мы благодарны H&N за доверие и планируем совместно расширять возможности платформы и развивать наше сотрудничество».