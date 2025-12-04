«Рег.облако» запустил платформу для управления и анализа данных

Облачный провайдер «Рег.облако» объявляет о запуске собственной платформы данных, предназначенной для ускорения построения data-архитектуры в крупных и средних компаниях. Платформа представляет собой экосистему, открывающую бизнесу больше гибкости и контроля над своими данными. Об этом CNews сообщили представители «Рунити».

Ключевой вызов, на который отвечает новый продукт «Рег.облака», — неспособность бизнеса быстро адаптировать свои системы работы с данными под меняющиеся рыночные условия. Это связано как с зависимостью от монолитных решений крупных вендоров, так и со сложностью и дороговизной самостоятельной разработки и поддержки open-source стека.

Платформа данных «Рег.облака» предлагает компромиссный вариант, сочетающий готовность коробочного решения с открытостью и свободой выбора. Архитектура системы построена на open-source решениях, позволяющих клиентам избежать привязки к одному поставщику и свободно кастомизировать систему. В качестве единой точки входа платформа интегрирует широкий стек технологий для ETL/ELT-процессов, хранения (включая подходы от Data Warehouse до Data Lakehouse), аналитики и машинного обучения.

Важной особенностью является модель, которая позволяет встраивать в платформу проприетарные решения от партнеров «Рег.облака». Это дает клиентам доступ к готовым модулям для визуализации, управления каталогом данных и других задач без потери гибкости общей архитектуры.

«Сегодня многие организации сталкиваются с «вендор-локом» при использовании решений крупных поставщиков, что ограничивает их гибкость и увеличивает стоимость владения. А самостоятельная сборка экосистемы из open-source компонентов часто требует значительных временных и экспертных ресурсов. Платформа данных «Рег.облака» открывает возможность компаниям для быстрой адаптации data-стека к меняющимся бизнес-задачам», — отметил Виталий Сазонов, руководитель команды больших данных «Рег.облака».

Технологический стек платформы основан на открытых решениях: Apache Airflow, Spark, Kafka, DBT, Superset и других, что исключает привязку к одному вендору и позволяет проводить глубокую кастомизацию. На текущий момент «Рег.облако» сотрудничает с рядом партнеров для расширения экосистемы готовых модулей платформы.