Разделы

ПО Софт
|

Релиз Arenadata Streaming: интеграция с Ozone и обновление технологической платформы

Группа Arenadata представила новую версию системы потоковой передачи и обработки данных Arenadata Streaming (ADS). Релиз ADS 3.9.1.2.b1 включает ряд функциональных и технологических обновлений, направленных на повышение производительности, безопасности и удобства эксплуатации кластеров. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Ключевое улучшение версии — поддержка сервиса Ozone, входящего в состав гибридной платформы Arenadata Hyperwave. Интеграция позволяет использовать масштабируемое объектное хранилище для задач потоковой обработки. Теперь можно записывать данные из Kafka в iceberg-таблицы с помощью Iceberg Sink Connector, а также передавать «холодные» данные, требующие длительного хранения, в более экономичное S3-хранилище с помощью опции Kafka Tiered Storage.

Начиная с новой версии Arenadata Streaming режим Kafka Raft (KRaft) доступен для использования в производственных средах. Протокол согласования KRaft предназначен для управления метаданными внутри Kafka, что позволяет устранить зависимость от внешнего сервиса (ZooKeeper), упростить работу с Kafka, сократить целевое время восстановления системы (RTO) и кратно увеличить доступное число партиций, поддерживаемых одним кластером. Для поддержки режима KRaft в новой версии ADS улучшена работа сервиса Monitoring.

Расширены возможности NiFi 21: в Monitoring добавлен дашборд с метриками этого сервиса. Кроме того, в релизе оптимизированы операции с кластером и сервисами: сокращено время выполнения операций запуска, остановки и перезапуска кластера, а также время выполнения перезапуска Kafka.

Обновления затронули и технологическую основу продукта. Дистрибутив Arenadata Streaming переведен на Java 21 для сборки и работы всех сервисов и использует Ansible 2.16. Это позволит повысить производительность, стабильность и безопасность, а также подготовить инфраструктуру к будущим обновлениям поддерживаемых операционных систем.

Александр Анисимов, технический руководитель продукта Arenadata Streaming: «В новой версии Arenadata Streaming мы сфокусировались на расширении интеграций и укреплении технологического фундамента платформы. Поддержка Ozone из экосистемы Arenadata Hyperwave позволит нашим клиентам создавать эффективные гибридные решения, объединяя потоковую обработку с lakehouse-архитектурами. Переход на Java 21 и Ansible 2.16 — шаг для обеспечения долгосрочной актуальности и безопасности».

Возможности Arenadata Streaming

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Arenadata Streaming — масштабируемая отказоустойчивая система для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управления кластерами потоковой передачи (ADS Control, ADSC), поддержку расширенной безопасности (Arenadata Platform Security, ADPS), а также ряд дополнительных инструментов для реализации репликации, проверки качества данных и других необходимых для продуктовой эксплуатации функций.

Arenadata Streaming позволяет: в реальном времени строить потоковые конвейеры данных, надежно передающих данные между системами или приложениями; в реальном времени разрабатывать потоковые приложения, преобразующие потоки данных или реагирующие на них; хранить потоки записей отказоустойчивым долговечным способом; разграничивать права доступа к потокам данных.

На Arenadata Streaming получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. Продукт включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8

Российских разработчиков могут обязать раскрывать данные, на которых учился ИИ

Отраслевые решения, тотальная цифровизация, ИИ: что формирует спрос на российские ПАК

ChatGPT и Discord обвинили в сливе данных пользователей американским спецслужбам

ВЭБ.РФ создал защищенный мобильный контур для удаленной экспертизы многомиллиардных проектов

Windows в опасности. Nvidia и Intel распробовали свободное ПО и программистов и инженеров для работы с Linux

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Самые надежные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще