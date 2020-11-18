Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift

Red Hat представила обновленную версию Red Hat OpenShift, ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса. Повышая эффективность разработчиков за счет новых возможностей OpenShift Serverless и расширяя поддержку аппаратных и облачных архитектур, новая версия Red Hat OpenShift помогает предприятиям ускорить инновации в гибридном облаке, опираясь на обширный опыт Red Hat в области разработки и поддержки open source решений для корпоративного сектора.

По мнению исследовательской компании Forrester, «в течение следующих пяти лет облачные технологии ознаменуют новую эру распределенного корпоративного софта, который можно будет создавать и запускать везде, где есть контейнерная платформа. Это поможет крупным предприятиям успешно конкурировать с представителями цифрового поколения, поскольку одни и те же облачные технологии станут доступны и тем, и другим». Отчет Red Hat «Открытый код в корпоративном секторе, 2020» также отмечает растущий запрос на гибридное облако: 63 % респондентов заявили, что уже развернули у себя гибридную инфраструктуру, а более половины планируют сделать это в следующие два года.

Red Hat считает, что Kubernetes – это краеугольный камень гибридных облачных вычислений, возможность охватить в рамках одной платформы и единого набора инструментов и сервисов все составляющие корпоративной ИТ-системы: «голое железо», виртуальные среды, частные и общедоступные облака. Red Hat OpenShift построена на основе Red Hat Enterprise Linux (RHEL), надежной и проверенной Linux-платформы корпоративного уровня, и предлагает мощный и масштабируемый Kubernetes-фундамент для применения гибридных облачных вычислений в самых разных отраслях экономики и регионах мира.

Традиционные инструменты и технологии разработки приложений с трудом отвечают требованиям облачного мира, особенно когда контейнерные модели развертывания размывают границы между разработчиками приложений и ИТ-специалистами, отвечающими за их эксплуатацию. Поэтому Red Hat OpenShift предлагает разработчикам особый пользовательский опыт для ускоренного создания облачных приложений, получивший в новой версии следующие улучшения.

Red Hat OpenShift Serverless 1.11 с полной поддержкой Knative позволяет контейнерным приложениям потреблять именно столько ресурсов, сколько им требуется в данный момент, устраняя проблемы как перерасхода, так и недостатка ресурсов.

Red Hat Quarkus – Kubernetes-нативный Java-стек, обеспеченный фирменной поддержкой Red Hat. Подписчики Red Hat OpenShift получают полный доступ к Quarkus для разработки критически важных Java-приложения на платформе Kubernetes, обеспеченной знаменитой поддержкой Red Hat.

Текущие и будущие требования организации к гибридному облаку могут сильно отличаться, особенно если принять во внимание, что смена глобальных факторов может требовать быстрых и кардинальных изменений в плане доставки, масштабирования и формирования сервисов.

Red Hat OpenShift 4.6 предлагает следующие нововведения для ускоренного реагирования на такие вызовы.

Новые функций для периферийных вычислений, включая узлы remote worker nodes, обеспечивают развертывание в условиях жестких ограничений на габариты серверов и позволяют выполнять масштабирование путем размещения серверов в удаленных локациях с сохранением централизованного контроля и управления.

Учет специфики работы госучреждений, включая возможность развертывания в облаках AWS GovCloud и Azure Government Cloud, поддержка OpenSCAP и др.

Новая версия Red Hat OpenShift также предлагает улучшенную версию представленной недавно технологии OpenShift Virtualization, получившую новые функции информированного и простого, в один клик, создания виртуальных машин (ВМ) на основе шаблонов, а также оптимизации производительности и масштабирования ВМ с рабочими нагрузками Microsoft Windows.

Кроме того, возможности применения OpenShift дополнительно расширяются за счет коллекций Red Hat OpenShift Ansible Content Collection, которые представляют собой сертифицированные Red Hat наборы компонентов автоматизации для Red Hat Ansible Automation Platform, предназначенные для автоматизации операционных задач и процессов управления OpenShift.

Стратегии открытого гибридного облака не ориентируются на какую-то одну архитектуру или провайдера облачных вычислений. Напротив, они, как правило, нацелены на то, чтобы выбрать оптимальный вариант на каждом направлении цифровой трансформации предприятия. Это означает одновременное использование оборудования различных производителей, или облачных платформ различных провайдеров, или их комбинацию. Red Hat OpenShift предназначен именно для таких сред и позволяет построить открытое гибридное облако практически на любом техническом фундаменте.

Red Hat OpenShift может работать на самом разном железе корпоративного класса, включая такие классические решения, как IBM Z, IBM LinuxONE IBM Power Systems и IBM Storage. Реализуя многолетний опыт компании Red Hat в разработке решений корпоративного класса для различных вычислительных архитектур, эта поддержка новых аппаратных конфигураций дает заказчику больше выбора при поиске оптимальных комбинаций оборудования для гибридных облачных развертываний с сохранением всех преимуществ Kubernetes-платформы корпоративного уровня.

Помимо того, что Red Hat OpenShift предлагается как услуга (управляемая силами либо самого заказчика, либо сторонней организации) на всех основных общедоступных облачных платформах, включая AWS, Google Cloud, IBM Cloud и Microsoft Azure, он теперь также доступен в специализированных облаках AWS и Microsoft Azure для госучреждений, что упрощает применение Kubernetes в госсекторе. Также стоит остановиться на общедоступном облачном сервисе Azure Red Hat OpenShift, который разработан, предоставляется и поддерживается совместными усилиями Red Hat и Microsoft на платформе Microsoft Azure. Ожидается, что аналогичный совместный сервис Red Hat и Amazon.будет запущен на платформе AWS.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), старший вице-президент Red Hat по направлению Cloud Platforms, отметил: «Гибридная облачная стратегия на основе Kubernetes – это гораздо больше, чем просто оркестрация контейнеров. Широкомасштабная трансформация предприятия требует поддержки широкого спектра прикладных сервисов, аппаратных и общедоступных облачных платформ, а также сильной экосистемы партнерских решений. Red Hat OpenShift предоставляет всё это, начиная от интегрированных девелоперских инструментов, таких как Quarkus и OpenShift Serverless, и заканчивая поддержкой широкого спектра целевых сред развертывания, от корпоративных дата-центров до общедоступных облачных сред и систем граничных вычислений. Настоящая цифровая трансформация требует единой платформы для создания и внедрения инноваций, и именно в таком качестве мы и предлагаем OpenShift».