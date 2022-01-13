Процессоры AMD Epyc обеспечивают работу новых инстансов AWS EC2 Hpc6a

AMD объявила о том, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD Epyc, выпустив новые инстансы Amazon EC2 Hpc6a, предназначенные для высокопроизводительных вычислений (HPC) в облаке.

По данным AWS, инстансы Amazon EC2 Hpc6a обеспечивают до 65% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с аналогичными инстансами Amazon EC2. Hpc6a поможет клиентам выполнять наиболее интенсивные вычислительные HPC-нагрузки, такие как геномика, вычислительная гидродинамика, прогнозирование погоды, моделирование финансовых рисков, автоматизация проектирования полупроводников, компьютерное моделирование и сейсмическая визуализация.

«Наши процессоры обеспечивают высокопроизводительные вычисления в облаке всех уровней, от экзафлопсных систем в исследовательских лабораториях до гибких облачных вычислительных HPC-инстансов, таких как новые инстансы Amazon EC2 Hpc6a. Процессоры AMD Epyc представляют собой мощное решение для клиентов Amazon EC2, которым необходим доступ к впечатляющей производительности HPC и масштабируемости облака для своих рабочих нагрузок, — сказал Дэн Макнамара, старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения Server Business компании AMD. — Наша работа с AWS подтверждает нашу приверженность к использованию передовых технологий в индустрии высокопроизводительных вычислений и помогает клиентам находить ответы на самые актуальные в мире вопросы».

«Инстансы Amazon EC2 Hpc6a на базе процессоров AMD Epyc третьего поколения позволяют организациям гибко выполнять рабочие HPC-нагрузки, требующие больших вычислительных мощностей, быстрой памяти и вместительного хранилища, а также высокого уровня межинстанционного взаимодействия без предварительных затрат на создание и поддержку инфраструктуры HPC на месте, — отметил Дэвид Браун, вице-президент Amazon EC2, AWS. — Мы рады продолжить наше сотрудничество с AMD и добавить еще один важный инстанс на базе AMD Epyc в портфель Amazon EC2».

Инстансы на базе процессоров AMD Epyc 3 поколения доступны уже сегодня на востоке США (Огайо) и в AWS GovCloud (США-Запад), а в других регионах AWS они появятся в ближайшее время.