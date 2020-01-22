У Киберкомандования США кончились диски для хранения украденных данных

США сообщили об успешном проведении операции по взлому принадлежащих ИГ онлайн-ресурсов, использовавшихся с целью распространения пропаганды. В ходе операции были украдены настолько большие объемы информации, что у Киберкомандования США не хватило места для ее хранения.

Жесткий диск переполнен

Кибернетическое командование США отчиталось о нехватке дискового пространства под хранение информации, украденной у террористической организации ИГ (Исламское государство, была известна как Исламское государство Ирака и Леванта, запрещена в России). Все данные были получены в результате проведения кибероперации «Светящаяся симфония» (Glowing Symphony).

Информация о нехватке места под хранение всех полученных файлов опубликована в итогах оценки этих данных – как пишет ZDNet, на сайте Архива национальной безопасности при Университете Джорджа Вашингтона размещены шесть сильно отредактированных официальных документов, содержащих эти сведения. Все они были опубликованы в соответствии с американским законом о свободе информации (Freedom of Information Act, FOIA), и до момента публикации они проходили под грифом «совершенно секретно».

Подробности об операции

«Светящаяся симфония» – это засекреченная кибероперация, проведенная в ноябре 2016 г. объединенной тактической группой Ares (Joint Task Force, JTF). Исполнители преследовали цель помешать террористам в распространении пропаганды в Глобальной сети.

После операции Киберкомандованию США потребуется больше жестких дисков

Суть операции заключалась во взломе в той или иной степени связанных с ИГ аккаунтов в социальных сетях, веб-сайтов, а также серверов и перехвате размещенной на них информации. Операция была признана успешной. Киберкомандование США не уточняет объем полученных данных, но его подразделению Capabilities Development Group (CDG, группа по развитию возможностей) рекомендовано разработать новые решения по хранению больших объемов файлов.

Как ИГ распространяет пропаганду

В ноябре 2019 г. стало известно, что ИГ сотрудничала с 20-летним студентом из Чикаго Томасом Осадзински (Thomas Osadzinski), который, в числе прочего, создал для организации особый скрипт, автоматически сохраняющий всю пропаганду ИГ, размещенную ею в социальных сетях. На это уходили считанные минуты.

Программа, написанная на Python, собирала все фотографии, видеоролики и текстовые публикации, имеющие отношение к ИГ. Дату появления первой работоспособной версии скрипта разработчик не сообщил, однако к августу 2019 г. при помощи нее он накопил на своем ПК свыше 700 ГБ пропагандисткой информации.

Все эти файлы Томас сохранял с целью передачи другим сторонникам ИГ и ее распространения вне социальных сетей. К последним версиям его скрипт перерос в полноценную многофункциональную программу, в числе функций которой было автоматическое размещение медиаконтента на различных онлайн-платформах, включая популярные социальные сети и видеосервисы. Другими словами, ПО Осадзински позволяло в кратчайшие сроки распространять экстремистскую пропаганду в автоматическом режиме, без участия человека.

Собственная ОС Исламского государства

Тот же Томас Осадзинки вел разработку еще нескольких скриптов и программ для ИГ, но главным его детищем была полноценная операционная система, создаваемая им специально для террористов. «Я сделаю уникальную операционную систему на базе Gentoo для ИГ и тех, кто поддерживает ее. Она сможет работать на любом компьютере, будет очень легкой, быстрой и максимально безопасной», – охарактеризовал свой проект Осадзински.

Защитить ОС для террористов Томас планировал в первую очередь от разведки. Он хотел создать ее на базе Linux-дистрибутива Gentoo – над проектом он работал один, и в его планы входил регулярный выпуск обновлений для него после релиза стабильной версии.

Завершить работу над «террористической» ОС Осадзински не успел – по состоянию на 22 января 2020 г. он находится под арестом, ему грозило тюремное заключение на срок до 20 лет.