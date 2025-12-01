Разделы

Kaspersky Private Security Network KPSN


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


18.12.2025 Что должен уметь современный антивирус для бизнеса: взгляд «Лаборатории Касперского» 1
10.04.2023 «Магнит» перешёл на решения «Лаборатории Касперского» в области кибербезопасности 1
09.01.2023 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара 1
30.05.2017 «Лаборатория Касперского» выпустила новую версию решения для защиты от целевых атак 1
12.05.2017 Евгений Касперский хочет оправдаться перед сенатом США 2
16.05.2016 «Лаборатория Касперского» выпустила новое решение для получения данных о новых угрозах — Kaspersky Private Security Network 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Kaspersky Private Security Network и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5284 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 979 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 1
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 77 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13652 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31813 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5934 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7641 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1618 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5924 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 949 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15017 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 699 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 112 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1091 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4695 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 960 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 124 4
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 170 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 65 2
Kaspersky CyberTrace 9 1
Kaspersky Web Traffic Security 4 1
Kaspersky Fraud Prevention 23 1
Kaspersky Internet Security 472 1
Kaspersky Incident Response 6 1
Kaspersky Security Network - KSN 99 1
Pompeo Michael - Помпео Майкл 13 1
Усова Марина 24 1
Василенко Александр 93 1
Steward Vincent - Стюарт Винсент 1 1
Астрахань Кирилл 2 1
Серебров Артем 4 1
Coats Dan - Коутс Дэн 14 1
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 1
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 1
Швецов Никита 21 1
Касперский Евгений 330 1
Россия - РФ - Российская федерация 157147 2
Катар 173 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53480 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 1
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 86 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Reddit 358 1
CNews Мишень 173 1
