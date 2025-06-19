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Индексная книга (каталог) CNews*
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Астрахань Кирилл


УПОМИНАНИЯ


19.06.2025 «Касперский» спас свой офис в Великобритании. Англичане хотели забрать активы компании 1
09.01.2023 «Лаборатория Касперского» обеспечит кибербезопасность Олимпийского комитета Катара 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Астрахань Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5051 2
Новые облачные технологии (НОТ) 457 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68676 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1518 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4203 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11932 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29292 1
Kaspersky Incident Response 6 1
Kaspersky Private Security Network - KPSN 5 1
Kaspersky CyberTrace 8 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 120 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 162 1
Россия - РФ - Российская федерация 149889 1
Катар 169 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6093 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11316 1
CNews Мишень 170 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366529, в очереди разбора - 750914.
Создано именных указателей - 177067.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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