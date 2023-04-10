«Магнит» перешёл на решения «Лаборатории Касперского» в области кибербезопасности

Российский ритейлер «Магнит» внедрил систему защиты «Лаборатории Касперского». Платформа Kaspersky Anti Targeted Attack (KATA) защищает периметр инфраструктуры от сложных целевых атак, решение Kaspersky Secure Mail Gateway позволяет безопасно пользоваться корпоративной почтой, а Kaspersky Web Traffic Security ― подключаться к сети. Также используется локальная репутационная база угроз Kaspersky Private Security Network, которая повышает безопасность изолированных сетей компании, и интеллектуальная платформа Kaspersky Fraud Prevention, которая защищает пользователей программы лояльности от онлайн-мошенничества.

Компоненты всех решений «Лаборатории Касперского» интегрированы между собой, легко масштабируются, а также настраиваются под конкретные запросы и особенности инфраструктуры, что позволяет специалистам по информационной безопасности сократить время обнаружения угроз и реагирования на них. Благодаря такому подходу «Магниту» в условиях миграции с защитного ПО зарубежных поставщиков удалось оперативно выстроить единую систему кибербезопасности, включающую как контроль периметра, так и защиту конечных устройств.

«Магнит» уделяет большое внимание цифровой трансформации, считая её залогом успешной работы, и при этом тесно сотрудничает с разработчиками отечественного ПО в разных направлениях. Решения «Лаборатории Касперского» для защиты конечных устройств уже ранее использовались в ИТ-инфраструктуре компании. Новый комплекс, в свою очередь, призван заменить продукты ушедших с российского рынка вендоров и усилить систему дополнительными возможностями защиты. Например, платформа KATA позволяет оперативно выявлять сложные целевые атаки и обеспечивает специалистов по информационной безопасности широким инструментарием для многоуровневого обнаружения угроз и реагирования на инциденты.

«„Магнит“ продолжает укреплять лидерские позиции и повышать качество клиентского сервиса, в том числе за счёт должного внимания аспектам кибербезопасности. Мы используем решения „Лаборатории Касперского“ для защиты конечных устройств с 2008 г. и за это время успели оценить надёжность и эффективность продуктов. В прошлом году мы осуществляли миграцию со зрелых иностранных решений, и специалисты „Лаборатории Касперского“ оказали неоценимую помощь в этом процессе. Планируем и далее расширять наше сотрудничество», ― сказал Александр Василенко, директор департамента информационной безопасности «Магнита».

Дмитрий Исаев, Softline: На рынке окончательно сформировался тренд на миграцию крупных компаний в частные облака Маркет

«Внедрение целого комплекса решений в инфраструктуру розничной сети „Магнит” свидетельствует о высоком доверии нашего партнёра к качеству предоставляемой нами защиты. Злоумышленники применяют всё более сложные техники для проведения атак на бизнес, используя для этого различные векторы, поэтому одного продукта бывает недостаточно для обеспечения должного уровня кибербезопасности. Специализированные решения „Лаборатории Касперского” позволят своевременно выявлять потенциально вредоносную активность и осуществлять быстрое реагирование на инциденты», ― отметила Марина Усова, директор управления корпоративных продаж «Лаборатории Касперского».