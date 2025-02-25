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Цифровизация ИТ в банках
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В 2024 г. жители Черноземья оплатили «улыбкой» почти 1 млн покупок

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка посчитали количество транзакций по биометрии в 2024 г. Так, самым «улыбчивым» регионом Черноземья стал Воронеж – на него приходится треть от общего количества «оплат улыбкой» в макрорегионе. Так же в тройке регионов-лидеров по популярности сервиса – Белгород и Курск. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Всего за 2024 г. пользователи сервиса в Черноземье оплатили улыбкой почти 1 млн покупок. Этот способ оплаты также получил распространение в Луганской Народной Республике, где Сбербанк начал работать летом 2024 г. Здесь покупатели совершили почти 5 тыс. транзакций по биометрии.

«Оплата улыбкой» – это один из видов бесконтактных расчетов. Но в отличие от QR-кода, NFC и стикеров, покупателю не нужно иметь при себе гаджет или кошелек – достаточно посмотреть в камеру. Для больших сумм при оплате по биометрии система запросит ПИН-код, который всегда можно поменять в мобильном приложении. Это еще один дополнительный этап для безопасности и защиты.

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Цифровизация

В свою очередь, бизнесу такой способ оплаты позволяет ускорить обслуживание покупателей на кассе и улучшить сервис.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка: «Мы фиксируем рост популярности расчетов с помощью сервиса «оплата улыбкой». Биометрия предлагает уникальный баланс удобства и безопасности. Ваша улыбка — это ваш персональный ключ, который невозможно забыть, потерять или подделать. Будущее биометрических сервисов выглядит многообещающим. Они постепенно интегрируются во все сферы нашей жизни: от покупок в магазинах до входа в офисы и даже путешествий. Скорость и простота процесса делают биометрические платежи особенно привлекательными, ведь это быстро удобно и экономит наш самый ценный ресурс – время. Более того, развитие технологий позволяет повысить точность и надежность идентификации, минимизируя риски ошибок и мошенничества».

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