Bi.zone защитит подразделение ГК «Эконива» от DDoS-атак

Bi.zone подключила «Эконива-Продукты питания» к сервису защиты от DDoS-атак.

Подразделение по переработке молочного холдинга ГК «Эконива», «Эконива-Продукты питания», внедряет в производственные процессы новейшие цифровые разработки. Это позволяет управлять крупными предприятиями по производству молочной продукции, но также повышает риск кибератак, которые с каждым годом становятся все масштабнее.

Понимая важность цифровой устойчивости, холдинг принял решение воспользоваться сервисом Bi.zone Cloud DDoS Protection с функцией защиты DNS-серверов от DDoS-атак. Эта защита обеспечивается с помощью дополнительного сервера DNS. В нем реализованы методы нейтрализации подобных атак и разработана специальная логика обработки запросов от ботов, отличная от логики обработки легитимных пользовательских запросов. В результате сервис помогает снизить финансовые риски, связанные с отказом в обслуживании, и поддерживать непрерывность бизнес-процессов компании.

«DDoS-атаки на такие базовые инфраструктурные сервисы как DNS — недорогой и результативный инструмент в руках злоумышленников. При умелом использовании он приводит компании к потерям позиций на рынке, снижению прибыли и репутационному ущербу. Мы давно занимаемся защитой бизнеса от DDoS-атак, накопили большой опыт в оказании таких услуг и рады повысить уровень киберустойчивости веб-ресурсов группы компании «Эконива-Продукты питания», — сказал Муслим Меджлумов, директор блока управляемых сервисов Bi.zone.

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«Сбер» предлагает своим партнерам как финансовые, так и нефинансовые сервисы экосистемы. Вопросы безопасности данных и киберзащиты сейчас особенно актуальны. Мы обладаем необходимыми технологиями и решениями, которые помогают не только нам, но и нашим клиентам развивать их бизнесы. Сервис Bi.zone Cloud DDoS Protection позволит одному из наших давних партнеров снизить финансовые риски и поддержит непрерывность бизнес-процессов компании», — отметила Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка.

«Все чаще атаки злоумышленников на DNS-серверы, отвечающие за хранение информации о доменах, становятся причиной недоступности ресурсов в интернете для клиентов и партнеров. Подключение к сервису Bi.zone CDP — часть нашей деятельности по контролю и совершенствованию системы защиты от киберугроз», — сказал Иван Воробьев, заместитель генерального директора «Эконива-Продукты питания».