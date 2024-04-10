Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»

С помощью Skillaz команда «Ренессанс Банка» смогла оптимизировать бизнес-процессы рекрутмента и ускорить взаимодействие со смежными командами: службой безопасности и кадровым администрированием. Об этом CNews сообщили представители Skillaz.

За полгода удалось: оптимизировать, унифицировать и объединить в единой системе все бизнес-процессы; автоматизировать процессы создания и согласования заявки на поиск, согласования оффера, оценки, проверки системы безопасности, оформления на работу; обеспечить удобную коммуникацию с кандидатами в привычных мессенджерах.

В период острого дефицита кадров для рекрутеров важно оперативно собирать отклики и назначать собеседования. Поэтому было нужно превратить весь путь согласования кандидата в единый процесс.

«Проект Skillaz — это не просто внедрение очередной системы, а полноценное погружение в HR-процессы в компании. Команды Skillaz и «Ренессанс Банка» поступательно двигались по каждому из них: от оцифровки воронки подбора и бумажных анкет до исследования пользовательского пути нанимающих менеджеров и построения уникальной отчетности», – сказал Андрей Щербуха, менеджер проектов Skillaz.

Он также отметил, что главной целью было не только оцифровать процессы, но и добавить в единую систему новые фичи, которые повышают эффективность: мессенджеры, чат-боты, автоматические офферы. Проектная деятельность всегда подразумевает недостаток ресурсов и горящие дедлайны, а в банковской сфере — еще и повышенные требования к информационной безопасности. В этих условиях особенно важно было работать в партнерстве.

Поиск новых сотрудников ранее осуществлялся вручную. HR-менеджеры находили резюме на сайтах, назначали собеседования и отправляли через почту конечному кандидату. Теперь с помощью чат-ботов HR Messenger и интеграции с HeadHunter и Авито Работой команды подбора проводят скрининг соискателей, обрабатывают недозвоны и связываются с теми, кто не дошёл до интервью. Было подключено решение, позволяющее рекрутерам по кнопке в Skillaz коммуницировать с кандидатами в WhatsApp и Telegram. Также есть возможность настройки автопоисков и автоматического добавления подходящих кандидатов в общую базу талантов.

С помощью Skillaz пользователи ускорили работу с опубликованными вакансиями. Для сокращения времени и человеческих ресурсов было запущено две воронки: для массового и профессионального подбора кандидатов. В результате срок закрытия заявок в массовых позициях сократился на 39%, а производительность рекрутеров выросла на 53%.

Помимо этого, используется форма обратной связи по каждому кандидату. Она открывается по заданным параметрам, когда соискателя направляют на собеседование. В ней все участники могут оставлять свои комментарии и принимать финальное решение. Это позволяет рекрутеру хранить информацию в одном месте и использовать её, если нужно вернуться к кандидату позже.

В случае успешного прохождения всех этапов для соискателя автоматически формируется job-оффер. Сложный макет оффера был оцифрован с сохранением корпоративных шрифтов, цветов и логотипа. Этот шаблон переложили в Skillaz, где автоматически генерируются данные по кандидату, формируется предзаполненный оффер, и отправляется на согласование всем заинтересованным лицам компании, а также кандидату в виде брендированного лендинга.

Приоритетной для «Ренессанс Банка» была проверка службой безопасности.

Необходимо не только проверить кандидатов, но и сделать этот процесс комфортным. Ранее для проверки СБ будущие сотрудники заполняли бумажные анкеты, обязательно с личной подписью, и собирали пакет документов. Такое детальное заполнение опросного листа (периоды без работы, контакты работодателей, кредитная история и задолженности) снижала конверсию в найм.

Теперь заполнение основной части анкеты для СБ проходит в электронном виде, где под каждый вопрос были добавлены подсказки. После прохождения СБ сведения о кандидате передаются в кадровый отдел. И если раньше сотрудникам этой службы нужно было вручную переносить данные из документов в экселевские таблицы, то теперь сведения автоматически переносятся в анкету для кадрового отдела. Часть – это данные из резюме кандидата, часть – данные из анкеты проверки СБ. Такая цифровая предзаполненная анкета позволяет снять нагрузку с будущего сотрудника, которому не нужно повторно заполнять анкеты, а также освобождает время кадровиков.

Чтобы адаптация к новой рабочей системе прошла максимально комфортно, специалисты Skillaz провели базовое обучение для пользователей. Команда «Ренессанс Банка» сделала таск-трекер в виде «живой» инструкции. На каждом этапе, который проходит кандидат, у рекрутеров появляется задача с пошаговым описанием, что надо сделать. Так они изучают систему, а для каждой роли есть своя встроенная инструкция, без лишних инфоблоков.

Сейчас уже 700 тыс. кандидатов обработано в Skillaz, 590 тыс. из которых были взяты из ретро базы. Системой пользуются 100% руководителей бизнеса в массовом подборе.

Начальник управления по подбору и адаптации персонала Ирина Рахмаилова сказала: «Нам было важно улучшить опыт взаимодействия кандидатов с нашим банком, а также сделать подбор прозрачным для всех участников внутри, в первую очередь для бизнеса. Особенностью была параллельная трансформация внутренних процессов, включая изменение структуры команд и ролей. Во время реализации проекта мы настраивали мастер-систему, старались продумать будущие интеграции, оптимизировали некоторые этапы. Преимущество нашего подхода заключается в том, что мы настроили систему под специфические потребности нашего бизнеса, что не всегда доступно на рынке ATS-систем».

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«Ренессанс Банк» (КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)) – предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады, инвестиционные услуги, а также продукты для малого и среднего бизнеса. Основан в 2003 г. «Ренессанс Банк» работает с более чем 15 млн клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Банка» охватывает 49 регионов России.

Skillaz — разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом. Платформа помогает автоматизировать найм сотрудников и управление развитием талантов, гибко настраивается под каждого клиента и обеспечивает бесшовные бизнес-процессы в подборе и управлении персоналом. Среди клиентов — «МегаФон», «Дикси», «Самолет», «Росатом», «Сибагро», РЖД и многие другие.