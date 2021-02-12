Citrix расскажет об опыте организации цифрового рабочего пространства в России на конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности»

16 февраля 2021 года состоится онлайн-конференции CNews «Удаленная работа 2021: новые возможности», на которой компания Citrix выступит с докладом «Особенности национальной работы: уроки 2020, задачи 2021».

События прошлого года заставили российских бизнес массово переходить на удаленный режим работы. По данным CNews Analytics в 2020 году в 8 из 10 отечественных компаний более половины сотрудников работали удаленно. Свыше 50% руководителей компании не собираются отказываться от этой практики и после окончания пандемии.

Поскольку новые обстоятельства потребовали изменить подход к организации работы в максимально сжатые сроки, то часто выбор решений и способа организации удаленного доступа был продиктован быстротой развертывания, а не техническими достоинствами. В своем докладе руководитель системных инженеров Citrix в России и Восточной Европе Сергей Халяпин проанализирует непростой опыт 2020 года, расскажет какие информационные технологии для организации цифровой рабочей среды наиболее востребованы у отечественных компаний, а также как использовать их наиболее эффективно.

«Пандемия COVID-19 подтвердила, что значительную часть офисной работы можно успешно выполнять удаленно. Но для достижения хороших результатов нужны правильные инструменты. Лучший способ поддержать удаленных сотрудников и обеспечить прибыль — это цифровизация рабочих мест, – говорит Сергей Халяпин. – Правильные системы организации цифровых рабочих мест позволяют: сократить расходы на офисную недвижимость, предоставив сотрудникам возможность работать из дома;обеспечить безопасную и беспроблемную работу сотрудников независимо от того, работают они на личном или на корпоративном устройстве; обеспечить непрерывность ведения бизнеса, поскольку у сотрудников будут все необходимые инструменты на случай неожиданных изменений рабочей среды; управлять всеми устройствами организации (включая десктопы, ноутбуки, личные устройства и Интернет вещей) на одной централизованной сверхбезопасной платформе; обеспечить безопасность данных независимо от местоположения сотрудников; применять средства контроля, которые автоматически меняют права доступа пользователей в зависимости от их местоположения и используемых сетей».