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Citrix Workspace позволит безопасно вернуть персонал в офисы

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Citrix Systems, Inc. анонсировала доступность нового решения на базе Citrix Workspace, с помощью которого заказчики и партнеры смогут безопасно вернуть персонал в офисы и обеспечить быструю адаптацию к новым рабочим условиям.

«Большинство компаний понимают, что возвращение в офис не означает возвращение в прежние условия, — сказал Тим Минахан (Tim Minahan), исполнительный вице-президент по бизнес-стратегии компании Citrix. — Уже более 30 лет гибкими и безопасными решениями Citrix для работы в рамках цифрового рабочего пространства пользуются более 400 тыс. организаций во всем мире. Мы обладаем уникальными возможностями, чтобы помочь им адаптироваться и вернуться к нормальной деятельности, ставя при этом во главу угла безопасность и здоровье сотрудников».

Традиционно офисы были местом совместной работы, местом, где рождались инновации. Кроме выделенных пространств для проведения совещаний, коллеги встречались и общались в коридорах, кафетериях, гимнастических залах. Все это изменилось в результате принятия протоколов, призванных замедлить распространение коронавируса. Офисные пространства теперь должны быть распланированы с учетом социальной дистанции. Рабочие графики необходимо пересмотреть так, чтобы минимизировать количество людей, одновременно находящихся в здании. Сотрудники перед входом в рабочие помещения должны проходить осмотр. Возможен запрет на прием посетителей.

«Такого никогда не было, — сказал Джеффри Дин (Jeffrey Dean), директор службы глобальной безопасности и рисков компании Citrix. — Нет готового рецепта для безопасного возвращения персонала в офис, но, располагая нужными данными и технологиями, компании смогут наладить восстановление и развитие своего бизнеса».

Citrix Workspace поможет создать комфортные условия, в которых сотрудники будут работать с максимальной отдачей, а также обеспечить информационную безопасность и гигиену труда в офисной среде. Используя в рабочем пространстве новые возможности микроприложений для возврата в офис, организации смогут решать актуальные задачи, которые в процессе восстановления деятельности встанут перед отделом кадров, юридическим отделом, инженерными и ИТ-службами и т.д.: проведение опросов, касающихся готовности сотрудников; выявление и решение таких наиболее значимых для возвращающихся сотрудников вопросов, как физическое расположение рабочих мест, организация совещаний и встреч с заказчиками; следование протоколам безопасности; входной санитарный контроль и самодиагностика; организация рабочего пространства в соответствии с нормами социального дистанцирования; отображение расположения объектов и отслеживание контактов; разработка коммуникационных стратегий.

В начале пандемии COVID-19 Городской национальный банк Флориды City National Bank of Florida (CNB), как и многие другие финансовые организации, свернул физические операции в своих отделениях ради сохранения здоровья служащих, клиентов и окрестных жителей. Во время пандемии CNB обслуживал клиентов по записи — в холлах отделений и по технологии «сквозного проезда» (без выхода из автомобиля).

«Мы готовимся вновь открывать отделения, и очень важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности, — сказал Ариэль Каррион (Ariel Carrion), старший вице-президент и главный технический директор банка CNB. — Новые возможности микроприложений в рамках Citrix Workspace помогут нам обеспечить соблюдение протоколов безопасности и внушить чувство уверенности и доверия нашим сотрудникам и клиентам».

«В то время как организации заботятся о непрерывности и устойчивости бизнеса, коллективы должны работать и сотрудничать в чрезвычайно распределенной среде, при этом повышая заинтересованность сотрудников, — сказал Шеннон Калвар (Shannon Kalvar), управляющий службой исследований отдела виртуализации клиентов и управления ИТ-сервисами компании IDC. — Комплексное обсуждение вопроса поможет найти верный курс, следуя которым мы укрепим готовность и учтем неопределенности в ходе создания новых взаимоотношений между партнерами, сотрудниками и клиентами».

С этой целью Citrix также открыла центр ресурсов для возвращения в офис, где компании смогут познакомиться с технологиями, типовыми процессами и рекомендациями, в том числе с теми, которые использует Citrix.

«Не следует ждать максимальной отдачи, когда сотрудники не чувствуют себя в безопасности. Конкурентные преимущества будут на стороне тех организаций, которые это поймут и с помощью технологий создадут такую среду, где люди будут защищены и смогут плодотворно трудиться и развиваться, — сказал Дин. — Разрабатывая инструментарий и рекомендации для безопасного возвращения наших сотрудников в офис, мы тесно сотрудничали с медиками, представителями органов охраны порядка и местного самоуправления, и мы рады поделиться результатами с нашими заказчиками и всеми, кому это может пригодиться».

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