Citrix подвела итоги второго квартала 2020 года

Citrix опубликовала данные о финансовых показателях за II квартал 2020 г. Представленные результаты отражают стабильный спрос на безопасные удаленные рабочие места при уверенном росте регулярных платежей в годовом исчислении за пользование сервисами компании по подписке и рекордной кассовой операционной прибыли. Особое внимание уделяется расширению стратегического партнерства с компанией Microsoft.

«Взаимодействие с партнерами — один из способов продвижения и внедрения наших облачных сервисов. Исторически сложилось так, что с Microsoft нас связывают самые долгие стратегические отношения, — сказал главный исполнительный директор компании Citrix Дэвид Хеншелл (David Henshall). — Наши компании инвестируют в совместные маркетинговые мероприятия, направленные на повышение информированности заказчиков, стимулирование спроса и управление процессом продаж, как в рамках собственных коммерческих подразделений, так и при работе с дистрибьюторами».

Выручка за 2 квартал 2020 г.: 799 млн долларов США, на 7% выше по сравнению с показателем прошлого года. Регулярные платежи на основе подписной модели в годовом исчислении: 949 млн долларов США, рост на 54 % по сравнению с показателем прошлого года. Фиксированный доход будущих периодов вырос на 19% по сравнению с прошлым годом и приблизился к 425 млн долларов США, отражая растущее число заказов решений, приобретаемых по подписке.

Регулярные платежи за услуги SaaS в годовом исчислении составили 590 млн долларов США, что на 41% выше прошлогоднего показателя. Кассовый приток операционной наличности достиг рекордного показателя 419 млн долларов США.

Microsoft начнет продажи Citrix Cloud и Citrix Workspace с целью перевести действующих и новых заказчиков локальных решений Citrix в облако Azure. Citrix и Microsoft будут предлагать совместные инструменты и услуги для упрощения и ускорения миграции пользователей.

Компании подготовят общую дорожную карту, включающую совместные предложения, в состав которых будут входить Citrix Workspace, Citrix SD-WAN, Microsoft Azure и Microsoft 365.

Совместные решения будут продаваться собственными коммерческими подразделениями компаний через Azure Marketplace и обширное сообщество дистрибьюторов.

Срок действия краткосрочных, не возобновляемых, локальных лицензий на Citrix Workspace, доступных со скидкой на определенный срок, закончился в апреле 2020 г. Заказчики предпочитают решать насущные задачи, стоящие перед бизнесом, а не заниматься крупными, долгосрочными проектами цифровой трансформации.

Тот факт, что многие заказчики выбирают локальные срочные подписки, а не переходят непосредственно в облако, вызвал резкий рост решений, доступных по подписке во 2 квартале.

«Мы все больше убеждаемся, что в долгосрочной перспективе эта пандемия приведет к тому, что бизнес изменит свое мнение о преимуществах удаленной работы, и многие компании в будущем придут к гибридной модели. Здесь речь идет не о выборе какого-то одного рабочего места, но о понимании того, что работа — это деятельность, которая требует наличия гибкой инфраструктуры для поддержки, защиты и обеспечения трудовых коллективов. Все это объясняет, почему технологии для создания цифровых рабочих пространств приобрели такое значение. Никогда еще продукция Citrix не была столь важна для наших заказчиков и партнеров», — сказал Дэвид Хеншелл.