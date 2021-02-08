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Citrix назначила нового вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA

Бизнес Кадры
, Текст: Владимир Бахур

Citrix сообщила о назначении Пилкку Аасма (Pilkku Aasma) на должность вице-президента по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA. Она будет отвечать за укрепление связей с экосистемой партнеров в EMEA, за их долгосрочный успех и прибыльность, а также за приоритетное развитие партнерских направлений, связанных с цифровыми рабочими пространствами, поддержкой удаленной работы и созданием комфортных условий труда. Аасма сменит на этом посту Дарена Финни (Daren Finney), который переходит на должность главного операционного директора глобальной организации Citrix. Аасма и Финни подчиняются Бронвин Хастингс (Bronwyn Hastings), старшему вице-президенту компании по развитию глобальной дистрибьюторской сети и экосистемы.

Пилкку Аасма приходит в Citrix после двадцати лет в Microsoft, где она работала в области маркетинга и занимала различные руководящие должности. В последнее время Аасма возглавляла подразделение по продажам для малого, среднего и корпоративного бизнеса в Германии. До этого она непосредственно отвечала за работу с 40 тыс. партнеров Microsoft в Германии и занимала различные операционные и руководящие должности в Западной, Восточной и Центральной Европе.

«2020-й был годом необычным во всех отношениях. За это время и компании, и сотрудники прошли проверку на прочность и адаптируемость к тому, как они работают, сотрудничают и поддерживают друг друга. Не будет ошибкой сказать, что путеводной звездой 2021-го года станет продолжение цифровой трансформации, так как удаленная работа становится нормой жизни, причем ее теперешних масштабов до пандемии никто не мог себе представить», - прокомментировала ситуацию Пилкку Аасма, вице-президент Citrix по работе с дистрибьюторами в регионе EMEA.

Пилкку Аасма родилась в Эстонии, получила степень бакалавра по управлению внешнеэкономической деятельностью в Таллиннском Международном университете Конкордия. Имеет дипломы в области маркетинга от Школы бизнеса им. Келлога, Северо-Западного университета в Париже и в области управления от Лондонской бизнес-школы. Аасма будет базироваться в Мюнхене.

«Со своим огромным опытом управления крупномасштабными проектами облачной трансформации Пилкку будет играть ключевую роль в нашем переходе к облачным технологиям. Ее задачей станет укрепление отношений с партнерами, создание и развитие ориентированного на продажи дистрибьюторского канала и привлечение в экосистему стратегических партнеров для расширения охвата заказчиков в регионе EMEA», — сказала Бронвин Хастингс, старший вице-президент Citrix по развитию глобальной дистрибьюторской сети и экосистемы.



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