Новое в СХД
Какие уроки были извлечены финансовыми компаниями на пути к цифровому лидерству
Бизнес
Цифровой бухгалтер: как крупной компании перейти на облачную ERP в России
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения

Безопасность Новости поставщиков
, Текст: Владимир Бахур

Citrix Systems, Inc. и Check Point Software Technologies анонсировали планы по упрощению развертывания и управления дополнительными межсетевыми экранами следующего поколения на платформе Citrix SD-WAN, что даст предприятиям больше уровней информационной безопасности для защиты активов на уровне филиалов и за их пределами.

«Чтобы повысить производительность и видимость приложений, предприятия были вынуждены ускорить миграцию своих сетей в облако и расширить применение сервиса SaaS. Соответственно должны адаптироваться и технологии обеспечения информационной безопасности, — сказал Чалан Арас (Chalan Aras), вице-президент компании Citrix по сетям SD-WAN и интеллектуальному управлению трафиком. — Вместе с Check Point Software Technologies мы предлагаем продвинутое решение SD-WAN, которое защитит организации в процессе миграции рабочих мест и приложений».

Для защиты границы WAN Citrix использует комплексный подход, в котором встроенный функционал межсетевого экрана и граничной безопасности объединяется с продвинутыми облачными межсетевыми экранами от ведущих производителей. В результате организации получают гибкие варианты выбора для защиты филиалов.

Citrix и Check Point Software Technologies уже предлагают совместное решение на основе Citrix SD-WAN и Check Point CloudGuard. Планируемая интеграция Citrix SD-WAN с решениями Check Point CloudGuard Edge и Check Point CloudGuard Connect даст распределенным предприятиям еще больше возможностей с точки зрения простой и экономичной автоматизации и модернизации своих сетей.

«Подключение филиалов напрямую к облаку с помощью SD-WAN значительно увеличивает риски безопасности, — отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент Check Point Software Technologies по управлению и маркетингу продуктов. — Используя Citrix SD-WAN вместе с CloudGuard Connect и CloudGuard Edge, предприятия смогут защитить свои филиалы от новейших угроз Zero Day и Gen V с помощью технологий предотвращения и анализа угроз Check Point, занимающих высшие строчки рейтингов».

Применяя для унифицированного управления и контроля Citrix SD-WAN Orchestrator вместе с передовыми межсетевыми экранами Check Point следующего поколения, ИТ-организации получат ряд преимуществ. Они смогут усовершенствовать конфигурирование широкого спектра многоуровневых сервисов безопасности Citrix SD-WAN Orchestrator, доступных через облако Citrix Cloud; создавать и обеспечивать применение унифицированных политик контроля доступа для приложений и пользователей в сети и облаке; автоматизировать развёртывание Check Point CloudGuard Edge на устройстве Citrix 1100 в качестве виртуальной сетевой функции (virtual network function, VNF); упростить подключение к сервису Check Point CloudGuard Connect для унифицированного применения политик; сегментировать зоны безопасности для защиты пользователей, приложений и данных.

Другие материалы рубрики

Алишер Усманов покупает «ИКС Холдинг»

Разработчик антитеррористического ПО с его помощью шпионил за любовницей

«Касперский» бесплатно раздает ПО для защиты малого бизнеса

Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет

«Дочка» Сбербанка сделала бесплатными свои ИБ-сервисы

Один из главных компонентов антивируса Avast отключён из-за уязвимости. Под угрозой 400 млн ПК

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие электробритвы 2020 года: хиты продаж

Лучшие электросамокаты: выбор ZOOM

Лучшие беговые дорожки до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как продлить жизнь стиральной машине: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Терагерцевое излучение можно увеличить в 7 раз

Квантовый радар превосходит свои классические аналоги

Разработан новый способ производства транзисторов атомного масштаба

Zoom-истощение — новый бич современности
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: в чем роботы могут заменить людей в банках