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Citrix устранила уязвимость в системе управления корпоративной мобильностью XenMobile, обнаруженную Positive Technologies

Безопасность Администратору

Эксперт Positive Technologies Андрей Медов обнаружил уязвимость в системе управления корпоративными мобильными устройствами Citrix XenMobile. При переходе по специально сформированному адресу злоумышленник мог читать произвольные файлы, находящиеся за пределами корневой директории веб-сервера, в том числе файлы конфигурации и ключи шифрования конфиденциальных данных. Для эксплуатации уязвимости не требуется авторизация.

Уязвимость с идентификатором CVE-2020-8209 была выявлена в компоненте Citrix XenMobile Server. Она относится к классу Path Traversal (выход за пределы каталога) и связана с недостаточной проверкой входных данных.

«Эксплуатация данной уязвимости позволяет получить информацию, которая может быть полезна при преодолении периметра, так как в конфигурационном файле зачастую хранится доменная учетная запись для подключения к LDAP, — сказал эксперт Positive Technologies Андрей Медов. — Удаленный злоумышленник может использовать полученные данные для аутентификации на других внешних ресурсах компании: в корпоративной почте, VPN, веб-приложениях. Кроме того, прочитав конфигурационный файл, атакующий может получить доступ к важным данным, например к паролю от базы данных (по умолчанию — от локальной PostgreSQL, в некоторых случаях — от удаленной SQL Server). Однако, учитывая, что база данных находится внутри корпоративного периметра и снаружи к ней не подключиться, этот вектор может быть использован разве что в сложных атаках, например при помощи сообщника внутри компании».

Уязвимости подвержены Citrix XenMobile с версии 10.8 по 10.12. Компания Citrix выпустила новую версию продукта, в которой данная ошибка исправлена, и рекомендует установить ее как можно скорее.



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