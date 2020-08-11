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Citrix переносит возможности файервола для веб-приложений в облако

Безопасность Облака Маркет
, Текст: Эльяс Касми

Компания Citrix Systems, Inc. запустила новый облачный сервис Citrix Web App and API Protection, который обеспечивает всеобъемлющую защиту приложений и программных интерфейсов API в мультиоблачной среде.

С помощью сервиса Citrix Web App and API Protection ИТ-службы любого масштаба смогут обеспечить комплексную защиту от кибератак и реализовать согласованный уровень безопасности в мультиоблачных средах. Сервис построен на основе Citrix Web App Firewall и дополнен защитой от пространственных DDoS-атак и функциями машинного обучения. Он позволяет ИТ-службам:

определить для конкретных приложений и API методы защиты от атак, как уязвимостей нулевого дня, так и вошедших в первую десятку сообщества OWASP;

использовать для защиты приложений от массированных DDoS-атак одну из крупнейших мировых сетей очистки трафика;

уменьшить количество ошибок конфигурирования систем безопасности и упростить обзор и управление в мультиоблачных средах;

облегчить настройку правил и политик, а также их адаптацию в случае изменений требований к безопасности приложений;

оперативно защищать приложения в любой точке, где они разворачиваются, без наращивания инфраструктуры и внесения дополнительной сложности;

практически мгновенно масштабировать конфигурацию путем простого обновления лицензии.

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