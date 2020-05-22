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Citrix выпустила инструмент App Protection для защиты данных на персональных устройствах

Безопасность Новости поставщиков Техника

Citrix Systems анонсировала инструмент App Protection, который позволяет защитить приложения и данные на неуправляемых оконечных устройствах и обеспечить безопасность корпоративных систем и информации.

«Оконечные точки — предпоследний рубеж для защиты устройств, данных и приложений. Ускорение перехода на удаленную работу, вызванное пандемией COVID-19, наряду с быстрым ростом числа неуправляемых персональных устройств, используемых в служебных целях, создали специфическую проблему, ведь децентрализация не дружит с информационной безопасностью, — сказал Фрэнк Диксон (Frank Dickson), вице-президент компании IDC по проектам в сфере безопасности. — И для решения этой проблемы нужны комплексные инструменты».

С ним согласен Дион Хинчклифф (Dion Hinchcliffe), вице-президент и главный аналитик Constellation Research, приглашенный профессор центра цифровых стратегий Школы бизнеса им. Амоса Така: «Недавний массовый переход к удаленной работе частично был реализован благодаря возможности использовать доступные устройства, в том числе неуправляемые. В то же время, открылась новая обширная поверхность для атак на системы кибербезопасности и, соответственно, добавилась нагрузка на сотрудников, адаптирующихся к новым условиям, — отмечает он. — App Protection обеспечивает неоценимую защиту, работники и работодатели могут быть уверены, что удаленные устройства безопасны с точки зрения утечек критичной информации. Каждый может сосредоточиться на главном, выполняя работу на своем безопасном, защищенном цифровом рабочем месте».

Адаптируясь к новым нормам работы из дома, многие работники в разных странах используют любые устройства, которые упрощают им доступ к необходимым для работы ресурсам. Обычно это ноутбуки, планшеты и телефоны. «На таких устройствах распространены вредоносные программы, которые перехватывают клавиатурный ввод и делают снимки экрана, давая злоумышленникам возможность войти в корпоративную сеть и получить ценную информацию», — сказал Эрик Кенни (Eric Kenney), старший менеджер Citrix по маркетингу продуктов.

Установленные на устройстве вредоносные программы перехвата клавиатуры записывают все нажатия на клавиши, включая имена пользователей и их пароли. Программы захвата изображения экрана периодически делают снимки экрана, сохраняя их в скрытой папке на устройстве или сразу передавая на сервер атакующей стороны, где происходит обработка информации. Сервис App Protection позволяет это предотвратить.

App Protection защищает от программ перехвата клавиатуры и снимков экрана, кодируя нажатия клавиш на устройстве и передавая атакующим бессмысленный набор символов, а вместо снимков экрана злоумышленники получают пустые изображения.

После активации App Protection сотрудники могут использовать свои персональные, неуправляемые оконечные устройства, не подвергая риску информационную безопасность компании.

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