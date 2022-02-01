Знаменитый разработчик Citrix продан за $16,5 млрд

Citrix нашла покупателя

Инвестиционные компании Eliott Investment Management (Eliott) и Vista Equity Partners (Vista) договорились о покупке американского разработчика ПО для бизнеса Citrix. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Citrix.

Сделка единогласно одобрена советом директоров Citrix и, как ожидается, будет закрыта ближе к середине 2022 г., после одобрения акционерами и проведения формальных процедур. Ее общая сумма составит $16,5 млрд. Держатели акций Citrix получат по $104 за каждую ценную бумагу. Таким образом, премия на акцию составит 30% к цене по состоянию на 7 декабря 2021 г.

На фоне информации о сделке акции Citrix подешевели на 3,4% до $101,94 в понедельник, 31 января 2022 г.

Citrix продана за $16,5 млрд

Eliott вошел в капитал Citrix еще в 2015 г., в результате чего партнер фонда Джесси Кон (Jesse Cohn) присоединился к ее совету директоров. В 2021 г. инвестиционный фонд довел долю в компании до 10%.

В январе 2021 г. CNews сообщил о приобретении Citrix сервиса для совместной работы Wrike у Vista за $2,25 млрд. В Citrix заявляли, что покупка Wrike, основанного россиянином Андреем Филевым в 2006 г., позволит усовершенствовать фирменную платформу Workspace и ускорить переход к облачной бизнес-модели (SaaS, Software as a Service, программное обеспечение как услуга).

Объединение с Tibco

Eliot и Vista планируют превратить Citrix в частную компанию и объединить с другим принадлежащем Vista активом – Tibco Software. При этом Vista, по информации Reuters, получит 65-процентую долю в совместном предприятии.

Tibco – это технологическая компания из Пало-Альто (Калифорния, США), разрабатывающая ПО для управления корпоративными данными и специализирующаяся на предиктивной аналитике.

Несмотря на присоединение к Tiibco, Citrix продолжит работать под брендом Citrix, а ее штаб-квартира останется в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

Инвесторы ожидают, что совместными усилиями компании смогут «обеспечить клиентам и пользователям безопасный доступ к приложениям и информации, а также инсайтам, необходимым им для ускорения цифровой трансформации и навигации по гибридному рабочему месту».

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По оценке сторон, совокупная клиентская база Citrix и Tibco достигнет 400 тыс. организаций из 100 стран мира, 98% из которых входит в список Fortune 500.

Облачная трансформация

Как отметил Боб Кальдерони (Bob Calderoni), председатель совета директоров Citrix, исполняющий обязанности главного исполнительного директора и президента с октября 2021 г., трансформация в частную компании обеспечит ей «повышенную финансовую и стратегическую гибкость для инвестиций в быстрорастущие возможности, такие как DaaS (Desktop as a Service, рабочее место как услуга; – прим. CNews), и ускоренного перехода к облаку)».

Топ-менеджер также заявил, что сделка с Eliott и Vista находилась на рассмотрении в течении пяти месяцев. Одновременно велась работа с другими потенциальными покупателями.

По мнению аналитика Futurum Research Даниэля Ньюмана (Daniel Newman), «преобразование публичной компании в частную часто дает лучшие возможности для роста в разгар трансформации бизнес-модели».

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Citrix, напомним, занимается разработкой ПО для виртуализации и облачных вычислений, в частности, известного кросфплатформенного гипервизора с открытым исходным кодом Xen, а также DaaS-решений. Одним из флагманских продуктов компании является Citrix Workspace – комплексное решение для обеспечения безопасной гибридной работы (совмещение работы из офиса и в удаленном режиме).

Как отмечает Reuters, несмотря на акцент в последние годы на развитии облачных решений, в том числе для удаленной работы, во время пандемии covid-19 Citrix не удалось «оседлать» резко возросший спрос на услуги этого типа, что, в свою очередь, привело к падению курса акций компании на 23% по итогам 2021 г.