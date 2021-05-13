Citrix назначила директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA

Citrix сообщила о назначении Войтека Жичинского (Wojtek Życzyński) на пост директора по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA. Его непосредственным руководителем стала Пилкку Аасма (Pilkku Aasma), вице-президент Citrix по партнерским продажам в EMEA.

Жичинский приступил к работе в Citrix 4 мая 2021 года. Он стал частью команды топ-менеджеров, отвечающих за экосистемы и дистрибьюторские продажи в EMEA и будет работать в тесном сотрудничестве с группой Амира Сохраби (Amir Sohrabi), регионального вице-президента и руководителя направления цифровой трансформации в регионе EMEA. Его задачей будет дальнейшее расширение направления дистрибуции, внедрение облачных технологий и общая трансформация каналов сбыта.

«Рынок, на котором работают партнеры Citrix, не ограничился виртуализацией и теперь охватывает интеллектуальные рабочие пространства, включая гибридные облачные и SaaS-приложения, и я с огромным энтузиазмом присоединяюсь к Citrix. Наши гибридные мультиоблачные решения — лучший способ для партнеров помочь заказчикам адаптироваться к нестабильной ситуации, обеспечить непрерывность бизнеса и использовать новые возможности», — сказал Войтек Жичинский (Wojtek Życzyński), директор по дистрибуции на развивающихся рынках в регионе EMEA.

Жичинский работает в ИТ-индустрии более 20 лет. Из них 13 лет он провел в Microsoft, где занимался реорганизацией дистрибьюторских и партнерских каналов в Польше, продажами в госсекторе и в сегментах малого и среднего бизнеса, а также руководил маркетинговой и операционной деятельностью в Microsoft Poland. Последние четыре года Жичинский входил в команду топ-менеджеров дочерней компании и возглавлял партнерскую организацию.

«Citrix преодолевает разрыв между производительностью сотрудников и инновационным мышлением. С технологиями нового поколения и смелыми руководителями у руля инновационный потенциал компании становится бесконечным. Партнеры могут не только получать технологии для удаленных рабочих пространств, которыми славится Citrix, но также создавать микроприложения для повышения продуктивности на основе шаблонов, внедрять интеллектуальные решения на рабочих местах и обучать заказчиков применению этих технологий. Мы знаем Войтека как создателя эффективных рабочих групп, сторонника инклюзивного подхода, хорошего наставника и преподавателя. Все эти качества пригодятся ему в новой роли в мире после пандемии», — сказала Пилкку Аасма, вице-президент Citrix по партнерским продажам в регионе EMEA.

Войтек Жичинский окончил Варшавский университет, Вроцлавскую школу банковского дела и Кембриджский университет. Живет в Польше. В свободное время расширяет свои знания в сфере авиации и планирует новые направления для путешествий, когда снова откроется эта возможность.