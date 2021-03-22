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Citrix представит цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции на конференции CNews «E-commerce 2021»

Интернет E-commerce

23 марта 2021 года состоится онлайн-конференция CNews «E-commerce 2021», на которой компания Citrix выступит с докладом «Защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным откуда угодно. Цифровое рабочее место для розничного бизнеса и электронной коммерции».

Ритейл всегда был одной из самых технологичных отраслей российской экономики. Таким он остается и сегодня, несмотря на сложности, связанные со снижением покупательной способности населения и ростом конкуренции. На смену решениям, позволяющим привлекать как можно больше клиентов, могут прийти технологии, способные повысить внутреннюю эффективность и подготовиться к аналогичной кризисной ситуации в будущем. В результате технологии становятся чуть ли не важнейшим инструментом выживания и развития рынка ритейла.

В своем докладе Михаил Соболев, системный инженер компании Citrix в России, расскажет о возможностях цифровых рабочих мест для представителей розничной торговли и рынка e-commerce, а также о том, как новые технологии повлияют на продуктивность сотрудников и качество обслуживания клиентов.

«Citrix обеспечивает безопасность цифровых рабочих мест, создавая возможность централизованного управления и защиты приложений в центре обработки данных. Используя решения Citrix в сфере розничной торговли, можно оптимизировать процесс набора персонала, упростить обновление приложений и повысить уровень безопасности данных, – комментирует Михаил Соболев. – Специалисты отдела продаж, сотрудники головного офиса, удаленные работники, подрядчики и сторонние поставщики могут получить мгновенный доступ к данным на любом устройстве и в любое время».

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