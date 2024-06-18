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Система терминального доступа Termit поддерживает видеоконференцсвязь через сервис «МТС Линк»

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», и Orion soft, российский разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений, успешно протестировали совместимость системы терминального доступа Termit и сервисов «МТС Линк».

Совместная работа решений актуальна для всех организаций с инфраструктурой удаленных рабочих мест. При этом установка платформы для бизнес-коммуникаций происходит быстро и бесшовно. На стороне компании не потребуется дополнительной настройки приложения, организовать терминальный доступ к «МТС Линк» можно за 5 минут.

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«В условиях гибкого рабочего графика и большого количества командировок компаниям необходимо программное обеспечение, которое позволит оставаться на связи сотрудникам из офиса и тем, кто работает удаленно. «МТС Линк» — один из самых многофункциональных и технологичных сервисов для онлайн-коммуникаций на российском рынке, количество его пользователей постоянно растет, особенно учитывая тренд на импортозамещение подобных платформ. Совместимость Termit с «МТС Линк» дает компаниям возможность организовать стабильную и защищенную видеоконференцсвязь в терминальной среде, в том числе в условиях использования безопасного интернета», — сказал руководитель направления технологических партнерств Orion soft Александр Гавриленко.

«Крупный бизнес активно переходит на отечественное программное обеспечение — компаниям необходима уверенность в том, что они не лишатся лицензий и доступа к нужным решениям в самый неподходящий момент. Поэтому мы уделяем много внимания интеграции с другими российскими системами. У компаний, которые ранее использовали Citrix Virtual Apps, VMware Horizon Apps и Microsoft RDS, теперь появится еще больше причин перейти на терминальный доступ Termit: они будут обеспечены современными сервисами для онлайн-коммуникаций МТС Линк», — отметил руководитель направления Enterprise «МТС Линк» Владимир Карпенко.

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