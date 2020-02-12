Citrix выпустила сервис для анализа производительности приложений и ПК

Citrix Systems анонсировала выпуск сервиса следующего поколения Citrix Analytics for Performance. Не ограничиваясь мониторингом серверной инфраструктуры, этот сервис позволяет ИТ-администраторам выявлять на уровне отдельных пользователей проблемы с производительностью и оперативно их устранять, обеспечивая комфортные условия труда, повышая вовлеченность сотрудников и, в результате, производительность их работы.

«Сегодня работники ждут от корпоративных приложений такого же удобства, каким отличаются потребительские приложения. Их не устраивает низкая производительность систем, замедляющая рабочие процессы, — сказал Стив Уилсон (Steve Wilson), вице-президент компании Citrix по аналитике и экосистеме решений для рабочего пространства. — Используя Citrix Analytics for Performance, ИТ-службы видят все проблемы конечного пользователя, состояние используемых им приложений Citrix Virtual Apps and Desktops, и могут обеспечить стабильную, надежную работу, которая приносит удовлетворение и способствует росту производительности».

С помощью собственного механизма машинного обучения, обрабатывающего в реальном времени телеметрию, которая поступает от Citrix Virtual Apps and Desktops, Citrix Analytics for Performance количественно представляет комфортность работы в виде сводки показателей. При этом учитываются не только производительность компьютера, но и такие параметры, влияющие на доступ к приложению, как время регистрации пользователя, время сетевой задержки и даже стабильность сети. Эта сводка поможет ИТ-администратору: быстро обнаружить снижение производительности труда и выявить его причины; уменьшить количество звонков в службу поддержки по поводу работы приложений; быстро выявить группы пользователей или отдельные бизнес-объекты, где наблюдаются проблемы с производительностью; отследить тренды производительности и аномалии комфортности работы пользователей; эффективно масштабировать рабочую среду с учетом текущей загрузки; комплексно оценивать и составлять отчеты по производительности системы и комфортности работы пользователей.

«Анализ и оценка комфортности работы пользователей просто необходимы бизнесу, чтобы обеспечить защищенный и стабильный доступ к приложениям и данным с помощью любого устройства, — отметил Марк Баукер (Mark Bowker), старший аналитик Enterprise Strategy Group. — Чтобы обеспечить комфортную и бесперебойную работу необходимо постоянное наблюдение за сетевыми системами и приложениями. Тогда можно быстро выявить и устранить проблемы еще до того, как они повлияют на производительность».

Сервис Citrix Analytics for Performance доступен и совместим с локальными и облачными вариантами Citrix Virtual Apps and Desktop.